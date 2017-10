SPY FINANZA/ Le manovre sospette dell'Ue

Le mosse dell’Europa riguardo al caso Catalogna potrebbero essere il principio di un nuovo tipo di politiche dell’Unione, con conseguenze anche negative. MAURO BOTTARELLI

23 ottobre 2017 Mauro Bottarelli

Antonio Tajani (Lapresse)

Al momento in cui stavo scrivendo questo articolo, i referendum per l’autonomia di Lombardia e Veneto erano in pieno svolgimento, quindi l’unico dato di cui ero a conoscenza era quello dell’affluenza alle ore 12: il 10% in Lombardia, dove si sono registrati disagi con l’esordio del voto elettronico, e circa il doppio in Veneto, dove era necessario il raggiungimento del quorum del 50%. Per il resto, buio. Ma non mi serviva sapere molto di più, perché la questione che voglio trattare travalica il dato referendario particolare. Mi permetto di dire la mia, brevissimamente, solo perché ormai siamo a urne chiuse: quei referendum sono stati inutili. A prescindere. Se si vuole aprire un percorso autonomistico reale, basta proseguire sulla strada iniziata con la riforma del Titolo V: il problema è che nessuno è davvero interessato a scoperchiare quel vaso di Pandora, in testa Roberto Maroni e la Lega Nord. Il primo ha governato 5 anni e poi ha indetto con tutti i crismi il referendum a sei mesi dalle elezioni regionali, di fatto non avendo toccato minimamente il tema fino allo scorso settembre. La seconda ormai è orientata sulla valenza nazionale del messaggio, alla Front National, il che spiega la tiepidezza - per usare un eufemismo - di Matteo Salvini sul tema.

Insomma, se la Lega voleva dar vita all’ennesimo capitolo della sua resa dei conti interna ce l’ha fatta. Ma a spese dei cittadini. Tanto più che, se esiste un amministratore locale realmente attento al tema dell’autonomia quello è Giorgio Gori, sindaco Pd di Bergamo e candidato alle prossime regionali per il centrosinistra: quoto la sua vittoria al 90%, quindi il referendum lombardo non è servito a nulla, si andrà avanti per via procedurale come l’Emilia-Romagna. E forse, da autonomista e non certo elettore del Pd, arrivo a dire che è meglio così. Parentesi chiusa.

Il giorno prima del voto lombardo-veneto, in compenso, si è votato in Repubblica Ceca, dove ha vinto il partito del “Berlusconi dell’Est”, il miliardario Andrej Babis, con il 30% dei consensi, mentre i socialisti al governo sono crollati al 7,5%. Nel mezzo, formazioni più o meno euroscettiche e anti-immigrazione. Il tutto, a una settimana dalla vittoria del centrodestra - Ovp e Fpo - in Austria. Due Paesi ricchi, tutt’altro che devastati a livello macro dalla crisi, eppure vince la protesta, al netto delle varie sfumature in cui si presenta. Perché? Ci sarebbe da chiederlo non tanto ai politici puniti dal voto o a quelli usciti vincitori dalle urne e neppure agli elettori, bensì a chi continua a osservare il problema, sbagliando il focus delle risposte. E, in questo, sia Maroni che Zaia hanno pescato a piene mani a livello locale per garantire un minimo sindacale di credibilità ai loro referendum.

Guardate questo giornale, è la prima pagina del Messaggero di ieri: nel giorno in cui, al netto dell’affaire Bankitalia ancora caldo, tutti i riflettori politici italiani si erano concentrati su Milano e Venezia, cosa fa il presidente del Parlamento europeo e berlusconiano di ferro, Antonio Tajani? Spara un siluro a urne aperte, quantomeno irrituale visto il suo ruolo e politicamente fuori linea, rispetto all’entusiasta impegno formale messo in campo non più tardi di mercoledì scorso da Silvio Berlusconi per il “Sì”, addirittura auspicando un iter referendario per tutte le Regioni italiane. Nessuno ha nulla da ridire? Io capisco che ognuno di noi abbia diritto alla sua opinione e alla libertà di esprimerla, ma se lo faccio io, signor nessuno per antonomasia, trattasi di democrazia applicata, se lo fa il presidente dell’Europarlamento, il contrappeso di potere che mette in campo è decisamente diverso. E invia segnali chiari alla politica, interna all’Ue ma anche all’Italia.

A prescindere che Tajani abbia ragione o torto, affermazioni e dettami politici come i suoi sono la risposta a chi si chieda perché due Paesi ricchi come Austria e Repubblica Ceca coprano di consensi i partiti euroscettici e “populisti” e puniscano senza pietà quelli di governo e filo-Bruxelles, nonostante gli ottimi dati macro: la gente si è stufata di politica e politiche calate dall’alto e, visto che i lorsignori delle cosiddette elites pare non vogliano capirlo, ormai siamo arrivati alla logica della pars destruens come unica opzione. È saltato qualsiasi vincolo ideologico o partitico, è status quo contro anti-sistema, sia che questo si sostanzi in politiche anti-immigratorie o in ricette economiche protezionistiche e nazionalistiche. Un tale Donald Trump è finito alla Casa Bianca in nome di questa contrapposizione, ma a Bruxelles paiono non capirlo. O non volerlo capire.

Perché in questo quadro va a innestarsi alla perfezione, come la tessera di un mosaico, la questione catalana e i suoi ultimi sviluppi. Inutile che stia a farvi lunghi riassunti, visto che tutti i media hanno coperto la vicenda: salvo miracoli diplomatici che sblocchino l’impasse politica, tra giovedì e venerdì prossimi il Senato spagnolo ratificherà l’attivazione - per la prima volta assoluta - dell’articolo 155 della Costituzione, quello che sospende l’autonomia delle Regioni che violino appunto il vincolo costituzionale e i suoi limiti. Madrid, a quel punto, riprenderebbe il controllo diretto di polizia autonoma, i Mossos d’Esquadra, della tv pubblica catalana e del Fisco. In Catalogna, ovviamente, hanno gridato al colpo di Stato e al peggior attacco dai tempi della dittatura franchista. Insomma, siamo allo scontro totale. Quello vero, quello che potrebbe avere anche brutti epiloghi nella società civile catalana e nelle strade.

Sicuri? Quell’intervista a Tajani a me pare dire altro. Ovvero che dopo mesi di sonno e falso disinteresse, Bruxelles sia pronta a entrare in campo sotto forma di “cavaliere bianco” che risolve i problemi e non fa torto a nessuno, tutelando i diritti dell’autonomia catalana e lo Stato di diritto costituzionale spagnolo. Il tutto, in un alveo nuovo: quello europeo. Commissione ed Europarlamento, infatti, nei giorni precedenti al referendum del 1 ottobre avevano motivato il loro silenzio col fatto che si trattasse di una questione interna spagnola, ma, arrivati a questo punto, ci sono i presupposti per rimangiarsi e far decadere quell’affermazione, entrando di diritto nel novero delle parti in causa. A quel punto, sarà varcato il Rubicone e anche scoperchiato il vaso di Pandora: l’Europa potrà non solo mediare, ma, in caso la vicenda catalana porti a una soluzione targata Ue e in base ad articoli a essa riconducibili entro il perimetro dei Trattati condivisi fra Stati membri, anche porre il suo veto o il suo assenso sugli ultimi baluardi di sovranità rimasti agli Stati, ovvero i voti politici e referendari dei Paesi. Di fatto, la democrazia diretta della gente che ha visto Austria e Repubblica Ceca sconvolgere gli equilibri tecnocratici di Bruxelles.

Attenzione, avanti così potrà anche nascere il super-Stato che qualcuno agogna e contrappone alle “piccole patrie”, gli Stati Uniti d’Europa, ma si arriverà, potenzialmente, al conflitto aperto. E l’epilogo potrebbe essere una grande America chiamata Ue. Non lamentiamoci, poi, del Donald Trump di turno che ci toccherà in sorte.

