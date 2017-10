BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari attende gli indici Pmi (24 ottobre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari attende i pochi dati macreconomici di oggi, tra cui gli indici Pmi europei. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

24 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana news, Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE GLI INDICI PMI

La giornata macroeconomica oggi ha inizio alle 9:00 con l'indice PMI francese per il mese di ottobre. Le attese degli analisti sono per un dato pari a 56 punti, in leggero calo rispetto al mese precedente. Alle 10:00 l'indice PMI manifatturiero per il mese di ottobre nell'Eurozona: il dato dovrebbe essere pari a 57,8 punti, in diminuzione dello 0,3 rispetto a settembre. Nessun dato particolarmente interessante dagli Stati Uniti, se non alle ore 15:45 l'indice dei direttori agli acquisti del settore terziario: il consensus è posto a 55,6 punti, in lieve rialzo rispetto al mese precedente. Ieri Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dello 0,14% a quota 22.379 punti. La seduta è stata timidamente positiva per tutte le piazze europee che hanno chiuso tutte con un lieve verse. Molto bene Stm che ha fatto segnare un rialzo del 4,32% dopo che alcune case d'affari hanno espresso il giudizio buy e il target price di 18 euro per azione.

Misti i titoli bancari con Bper che ha guidato i rialzi con un guadagno dell'1,46%. Invariata Intesa Sanpaolo mentre Unicredit ha ceduto lo 0,53%. La peggiore è stata ancora una volta Banco Bpm ha lasciato sul terreno lo 0,83%. Molto male Saipem nonostante il buon prezzo del petrolio: il titolo ha perso il 2,58%. Brutta seduta anche per Mediaset e Yoox: la prima ha ceduto oltre un punto percentuale, mentre la seconda lo 0,86%. Lo spread è stato ulteriormente in contrazione: il differenziale fra Btp e Bund si è attestato a 157 punti base. Il rendimento del Btp decennale è stato pari al 2,01%.

