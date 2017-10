MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e le parole della vedova di David Rossi (oggi, 24 ottobre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps e le parole della vedova di David Rossi, che chiede ancora di conoscere la verità. Ultime notizie live di oggi 24 ottobre 2017

24 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LE PAROLE DELLA VEDOVA ROSSI

In attesa che Mps faccia il suo ritorno in Borsa (e non è ancora chiaro se ciò potrà avvenire già questa settimana), continua a tenere banco il caso David Rossi. La vedova dell’ex responsabile comunicazione di Montepaschi è infatti intervenuta ai microfoni di Antenna Radio Esse, spiegando che fortunatamente il tam-tam mediatico sta tenendo viva l’attenzione sul caso, “ma alcune persone, che credevamo amiche, sono clamorosamente sparite. Anche Banca Monte dei Paschi, in tutto questo tempo, è stata completamente assente. Ma noi non ci arrendiamo”. La donna ha anche raccontato quel che è successo venerdì, quando Sergio Mattarella è stato a Siena, ma non le è stato possibile fargli arrivare una lettera che era stata scritta dalla madre di David. Un racconto che Tognazzi ha messo per iscritto anche sulla propria pagina Facebook.

Vi si legge che c’erano 14 poliziotti in borghese “incaricati di accerchiare una famiglia (in quel momento composta, da un fratello e da quattro donne di cui una mamma di 84 anni e una nipote di 13) che chiede solo che lo Stato dimostri la vicinanza ai cittadini ascoltando le loro richieste”. “Mia suocera, Vittoria, aveva scritto una lettera e l’avrebbe voluta consegnare nelle mani del capo dello Stato affinché ci aiutasse a trovare quelle risposte che ancora oggi ci vengono negate”. Nonostante l’attesa, la consegna non è stata possibile e la donna scrive che “lo staff di presidenza era stato avvisato della nostra presenza quindi le scuse del ‘non li abbiamo visti, non sapevamo, non ce ne siamo accorti’ possono solo sottolineare che di fronte al potere non esistono diritti”.

