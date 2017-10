BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: a Piazza Affari il ritorno di Mps (25 ottobre 2017)

Borsa italiana news. A Piazza Affari oggi tornano alle contrattazioni le azioni di Mps dopo dieci mesi di attesa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

25 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana news, Lapresse

A PIAZZA AFFARI TORNANO LE AZIONI MPS

Oggi la Borsa italiana vedrà il ritorno alle contrattazioni delle azioni di Mps. Per quanto riguarda i dati macroeconomici, alle 10:00 sarà diffuso l'indice IFO sulla fiducia delle aziende in Germania per il mese di ottobre. Le attese sono per un dato pari a 115,2 punti, in linea con il mese precedente. Alle 10:30 è previsto il Pil del terzo trimestre, lettura preliminare, per quanto concerne il Regno Unito: il consensus prevede un incremento dello 0,3% t/t, in linea con il dato precedente. Alle 11:35 si terrà un'asta di Bund tedeschi con scadenza a dieci anni: le attese sono per un rendimento dello 0,440%. Alle 14:30 i principali ordinativi di beni durevoli per il mese di settembre negli Stati Uniti: le attese sono per un incremento dello 0,5%. Alle 16:00 sempre negli Stati Uniti, la vendita di nuove abitazioni a settembre: le attese sono per una diminuzione dello 0,9%, in miglioramento, comunque, rispetto al mese precedente Alle 16:00 le scorte di petrolio.

Ieri Piazza Affari ha messo a segno un rialzo dell'1,12%, chiudendo a quota 22.629 punti. Molto bene nella seduta Saipem che ha messo a segno un rialzo del 10,82% dopo che la terza trimestrale del 2017 ha assolutamente sorpreso gli investitori. In crescita anche Finecobank che ha guadagnato il 6,06% grazie a un aumento di margini e fatturato. Molto bene anche Luxottica che è rimbalzata del 4,87% nonostante le vendite siano rallentate nel terzo trimestre dell'anno. Buona performance anche di Italgas che si è apprezzata del 4,87% dopo che alcuni analisti hanno portato il target price a 5,3 euro per azione. Sessione molto positiva anche per Fca che ha fatto segnare un rialzo del 5%: i conti del terzo trimestre hanno mostrato un utile superiore a 9 mesi superiore del 50% rispetto a quello dello scorso anno nello stesso periodo. Seduta positiva anche per Cnh Industrial che ha fatto segnare un +2,55% dopo che i dati hanno superato il consensus di utile per azione e sono stati rivisti al rialzo i ricavi per il 2017. Molto bene i titoli bancari con Ubi banca che ha mostrato un progresso del 2,95% e Unicredit che ha guadagnato l'1,93% dopo che per un errore informatico sono stati mostrati in anticipo i dati della terza semestrale che hanno battuto le attese degli analisti. Male invece Brembo, che ha lasciato sul terreno il 4,11% dopo che alcune banche d'affari hanno ridotto il prezzo a 14 euro per azione. Lo spread fra Btp e Bund si è attestato a 157 punti base. Il rendimento del Btp decennale è stato pari al 2,05%.

© Riproduzione Riservata.