CERBERUS COMPRA ALITALIA?/ Per il Financial Times il fondo Usa è pronto a un’offerta

Alitalia, pronta un'offerta del fondo Usa Cerberus. Lo scrive il Financial Times, spiegando che l'intenzione sarebbe quella di avere anche lo Stato tra gli azionisti

25 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

Il sito del Financial Times riporta una notizia secondo cui il fondo americano Cerberus Capital Management avrebbe fatto avere ad Alitalia un’offerta per rilevare l’intera compagnia aerea italiana e non solamente una sua parte. Cerberus non ha preso parte al bando per acquisire Alitalia perché, scrive ancora l’edizione online del quotidiano finanziario, considerava troppo restrittive le condizioni poste. Tuttavia sarebbe convinto che con una profonda ristrutturazione la compagnia potrebbe tornare competitiva. Sul piatto sarebbero stati messi investimenti tra i 100 e i 400 milioni di euro.

Né Cerberus, né Alitalia hanno voluto commentare la notizia che è stata scritta da Roma, ma non sarebbe comunque semplice portare a termine un’operazione di questo tipo considerando che c’era un bando e Cerberus non vi ha preso parte, a differenza di altri soggetti interessati ad Alitalia. Il fondo americano vorrebbe inoltre che lo Stato rimanesse azionista, aprendo anche la partecipazione del capitale ai sindacati. Non è facile però ipotizzare che lo Stato voglia restare nel capitale, in un periodo in cui è tra l’altro già impegnato nell’operazione di rilancio di Mps che sta costando non poco ai contribuenti. Certo potrebbe esserci una partecipazione indiretta, magari attraverso la Cassa depositi e prestiti. In ogni caso non bisogna dimenticare che si avvicinano le elezioni e ipotizzare una cessione che comporti tagli di organico in Alitalia non sarebbe una mossa politicamente premiante.

