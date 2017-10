MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps in Borsa con l'incognita sul prezzo delle azioni (oggi, 25 ottobre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps torna in Borsa con l'incognita circa il prezzo delle azioni. Prevista alta volatilità. Ultime notizie live di oggi 25 ottobre 2017

25 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

MPS, LE AZIONI TORNANO IN BORSA

Dopo dieci mesi di attesa, Mps tornerà alle contrattazioni di Borsa. La Consob ha infatti dato via libera al prospetto informativo per la quotazione sull’MTA delle nuove azioni della banca toscana. La Commissione guidata da Giuseppe Vegas ha anche disposto la revoca della sospensione delle negoziazioni dei titoli emessi o garanti da Monte dei Paschi e agli strumenti finanziari aventi come sottostanti titoli emessi dalla banca stessa. L’entrata in vigore della delibera è stabilita appunto per la giornata di oggi e garantisce la riammissione alla quotazione dei titoli. In un comunicato Mps ha ricordato che il capitale sociale resta di 15,692 miliardi di euro, suddiviso in oltre 1,14 miliardi di azioni. Viene anche ricordato che l’Isin provvisorio assegnato alle azioni derivanti dalla conversione dei bond subordinati Upper Tier II diverrà automaticamente quello delle azioni Monte dei Paschi in circolazione “in caso di trasferimento da parte del rispettivo titolare al di fuori dell’Offerta Pubblica di Transazione e Scambio (ad esclusione dei trasferimenti mortis causa); ove il portatore delle Azioni Burden Sharing derivanti dalla conversione del Titolo Upper Tier II ne faccia richiesta; e in ogni caso, a seguito della chiusura del periodo di adesione all’Offerta Pubblica di Transazione e Scambio”.

C’è ovviamente curiosità per capire quale sarà il prezzo con cui Monte dei Paschi tornerà agli scambi. Per gli esperti, questa prima giornata sarà caratterizzata da una grande volatilità del titolo, e il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 4-4,3 euro ad azione. La stessa banca ha scritto nei documenti per il ritorno in Borsa di avere valorizzato prudenzialmente al 30 settembre le proprie azioni ordinarie a 4,28 euro.

