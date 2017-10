MONTE DEI PASCHI/ Mps, cause pendenti per oltre 4,2 miliardi di euro (oggi, 26 ottobre)

Monte dei Paschi di Siena news. A Piazza Affari Mps affronta oggi il suo secondo giorno di rientro agli scambi di Borsa. Ultime notizie live di oggi 26 ottobre 2017

26 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

CAUSE PENDENTI PER OLTRE 4,2 MILIARDI DI EURO

Monte dei Paschi affronta oggi la seconda giornata di ritorno in Borsa. Ieri le cose non sono andate malissimo, considerato che le azioni hanno chiuso a 4,55 euro, dopo aver superato anche i 5,2 euro. Valori superiori alle stime fatte nei giorni scorsi. Intanto dal documento di sintesi approvato dalla Consob e messo a punto da Monte dei Paschi per il ritorno alle contrattazioni di Piazza Affari si scopre che la Bce ha fatto sapere alla banca toscana che dal 21 novembre avvierà un’ispezione in loco riguardante i modelli interni sul rischio di credito. Inoltre, viene ricordato che, in virtù del piano di ristrutturazione approvato dalle autorità europee, Monte dei Paschi non potrà acquisire partecipazioni o asset senza un’autorizzazione della Commissione europea, che potrebbe tra l’altro dare il suo benestare solamente se questo tipo operazione fosse necessario a ripristinare la solidità finanziaria o se si trattasse di acquisizioni relative all’ordinaria attività bancaria in relazione alla gestione degli obblighi già esistenti nei confronti dei clienti in difficoltà finanziarie.

Infine, il documento mette anche in luce che le varie cause civili pendenti sulla banca presentano complessivamente una richiesta di risarcimento superiore a 4,2 miliardi di euro. Tuttavia Mps non esclude che i contenziosi possano crescere ulteriormente, senza dimenticare i procedimenti penali pendenti presso il Tribunale di Milano, che potrebbero avere impatti reputazionali, anche significativi, con conseguenti possibili effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica e finanziaria di Monte dei Paschi.

