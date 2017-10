BANCA GENERALI/ È "Best Private Bank" per il secondo anno consecutivo

Banca Generali per il secondo anno consecutivo si è aggiudicata il prestigioso premio "Best Private Bank". Soddisfatto l'amministratore delegato Gian Maria Mossa

27 ottobre 2017 Redazione

Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali

Sta diventando un vizio. Pochi giorni dopo aver portato a casa per il terzo anno consecutivo la medaglia d'oro dell'Istituto Tedesco Qualità e Finanza per la "Miglior rete di consulenti finanziari per soddisfazione dei clienti", Banca Generali per il secondo anno consecutivo si aggiudica anche il "Best Private Bank".

Il premio assegnato da due testate d'eccellenza del settore, ovvero, "The Banker" e "PWM" (Private Wealth Management) del Gruppo Financial Times, già lo scorso anno era stato assegnato all'istituto guidato da Gian Maria Mossa in riconoscimento della capacità di crescita commerciale abbinata allo sviluppo di soluzioni innovative nel, del ruolo guida che rappresenta la banca nello sviluppo di nuove frontiere nel wealth management e dell'orientamento all'utilizzo della tecnologia per soluzioni su misura In poche parole, perché Banca Generali ha interpretato al meglio le migliori tendenze internazionali del "private". Quest'anno l'istituto ha fatto il bis: la giuria, composta da membri provenienti da aree diverse (Usa, Europa ed Asia) tra giornalisti, revisori, analisti, e gestori, specializzati nel private banking, ha premiato il percorso d'eccellenza effettuato da Banca Generali nello sviluppo, sia nei flussi di raccolta, sia nella capacità di creare valore con una crescita sostenibile a beneficio dei diversi interlocutori. Ma non è tutto qui: la giuria ha sottolineato l'innovazione nella sfera del wealth management e nelle soluzioni gestite: la cifra distintiva dell'istituto è infatti quella di portare i contributi dell'advisory all'interno dei propri contenitori finanziari e assicurativi.

A ricevere il prestigioso premio direttamente dalle mani del Ceo del Financial Times, John Ridding, il 26 ottobre a Londra, davanti ai protagonisti della comunità finanziaria internazionale intervenuti ai riconoscimenti globali (www.privatebankingawards.com) è stato l'amministratore delegato di Banca Generali, Gian Maria Mossa, che, visibilmente soddisfatto del riconoscimento, si è detto onorato «di ricevere per il secondo anno consecutivo questo riconoscimento dalle autorevoli testate del gruppo Financial Times che sono un punto di riferimento per la comunità economico-finanziaria globale».

Banca Generali, d'altra parte, è una banca private leader in Italia, che si sta distinguendo per quattro elementi chiave ben precisi: la consulenza qualificata di professionisti ai vertici della categoria per competenze ed esperienze, un portafoglio prodotti tra i più ampi e accurati del mercato con una struttura trasparente ed aperta alle soluzioni di prestigiose case terze, la competitività della piattaforma di servizi bancari e la garanzia di solidità e affidabilità che il marchio Generali rappresenta per tutti i suoi clienti.

Quotata alla Borsa di Milano dal 2006, gestisce per conto della clientela oltre 52 miliardi di euro di masse (dati al 30 giugno 2017) da Assicurazioni Generali. E vanta una presenza capillare sull'intero territorio, con 43 filiali e 135 uffici a disposizione di più di 1900 consulenti finanziari, senza contare la piattaforma di digital banking, www.bancagenerali.it, che consente ai clienti di accedere autonomamente ai servizi bancari. «Il premio - ha sottolineato Mossa - valorizza lo straordinario lavoro dei nostri professionisti, al fianco dei clienti per accompagnarli nei loro progetti di vita, e la dedizione di tutti in Banca Generali nel cercare di portare sempre più qualità e innovazione nelle sfide legate alla protezione dei patrimoni nel lungo termine».

