BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari attende il Pil Usa (27 ottobre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi attende il dato sul Pil preliminare Usa relativo al terzo trimestre dell'anno. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

27 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

Borsa Italiana oggi, Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE IL PIL USA

Giornata macroeconomica che non prevede dati interessanti dal continente europeo quella di oggi. Da segnalare solo alle 11:20 un'asta di Bot italiani a sei mesi. I rendimenti attesi sono negativi per uno 0,34% circa. Alle 14:30 il dato più importante della giornata: il Pil del terzo trimestre americano, prima lettura preliminare. Gli economisti si attendono un'espansione del 2,5%, in calo rispetto al trimestre precedente quando la crescita era pari al 3,1%. Infine, alle ore 16:00, il dato sempre importante sulla fiducia e in particolare l'indice di fiducia del Michigan per il mese di ottobre. Le attese sono per un dato pari a 100,9 punti, in linea con il mese precedente. Ieri Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dell'1,61%, a quota 22.807 punti. Tutti i mercati europei hanno mostrato performance positive apprezzabili, grazie alle gradite parole pronunciate da Mario Draghi. In rosso alcuni titoli bancari: Unicredit ha ceduto lo 0,19% mentre Banco Bpm lo 0,39%. Positiva, invece, Intesa Sanpaolo che ha guadagnato lo 0,97% e Ubi Banca che è salita dello 0,6%. Molto bene gli industriali con Fca ed Enel che hanno guadagnato oltre il 3%.

La giornata è stata condizionata principalmente dalle decisioni delle Bce. Mario Draghi ha spiegato che dal gennaio del 2018 gli acquisti del Qe verranno dimezzati dagli attuali 60 miliardi a 30 fino a settembre 2018 e oltre se necessario. Il presidente della BCE ha inoltre ribadito che i tassi di interesse rimarranno bassi a lungo e sicuramente oltre la fine del Qe. A Draghi è stata posta anche la domanda relativa all'addendum della Bce sugli Npl e la risposta è stata affidata al vice Costancio: la Banca centrale europea non ha intenzione di fare retromarcia. In questo contesto lo spread fra Btp e Bund si è attestato a 155 punti base. In calo il rendimento del Btp decennale, pari all'1,97%.

