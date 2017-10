MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, la Procura torna sul caso Rossi (oggi, 27 ottobre)

Monte dei Paschi di Siena news. In Borsa il titolo Mps affronta la terza seduta. La Procura torna sul caso David Rossi. Ultime notizie live di oggi 27 ottobre 2017

27 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LA PROCURA TORNA SUL CASO ROSSI

Monte dei Paschi affronta oggi la terza giornata in Borsa dopo la sospensione durata dieci mesi. Intanto continua a tenere banco il caso della morte di David Rossi, ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi. La Procura di Siena ha infatti diffuso un comunicato stampa contenente “le risposte dei capi degli uffici giudiziari di Siena alle critiche di merito sull’indagine riguardante la morte di David Rossi”. Vengono quindi presentati alcuni chiarimenti su dieci elementi che sono stati oggetto di critiche. Per esempio, viene spiegato che gli indumenti di Rossi non sono stati sequestrati e quindi non sono stati distrutti dalla Procura. All’inizio delle indagini il sequestro “non appariva necessario all’accertamento del fatto”. O ancora, sulla questione dell’orologio che ha lasciato il segno sul polso dell’uomo, ciò potrebbe essere “l’impronta profonda lasciata per effetto della caduta dalla compressione del quadrante dell’orologio indossato dal Rossi”. Non ci sarebbe alcuna prova incontrovertibile, come già segnalato dal Gip Malvasi, che l’orologio stesso fosse stato lanciato dalla finestra dell’ufficio di Rossi dopo la sua caduta.

Viene anche spiegato che il numero 4099009 che si sostiene possa essere stato digitato sul telefono di Rossi due volte dopo la sua morte, in realtà è frutto di una deviazione di chiamata al numero di servizio Tim di autoricarica, in quanto “l’utenza della Orlandi aveva esaurito il credito durante la precedente chiamata”. Tra le altre cose viene anche evidenziato che nonostante gli accertamenti del Gabinetto nazionale di Polizia scientifica non è stato possibile identificare la persona che nel filmato della telecamera di sorveglianza si affaccia sul vicolo dove Rossi giaceva per via della “pessima qualità del filmato di videosorveglianza”.

