BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari oggi senza il "faro" di Francoforte (3 ottobre 2017)

BORSA ITALIANA OGGI SENZA IL “FARO” DI FRANCOFORTE

Giornata piuttosto scarna di dati macroeconomici quella di oggi. Oggi tra l’altro la Borsa di Francoforte sarà chiusa per festività. Alle 10:30 sarà diffuso l'indice dei direttori degli acquisti del settore costruzioni in Inghilterra per il mese di settembre: le attese sono per un dato pari a 50,8 punti, in leggero calo rispetto ad agosto. Nessun dato di rilievo nel pomeriggio. Ieri Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dello 0,51%, arrivando a quota 22.811 punti, avvicinandosi sempre più ai massimi degli ultimi 5 anni a quota 24.000 punti. A fare molto bene è stata Ubi Banca che ha fatto segnare un rialzo del 4,33%: il titolo è uno dei migliori da inizio anno, avendo messo segno una performance positiva di oltre l'80%.

Bene anche Bper che ha fatto segnare un rialzo dell'1,68% e Mediobanca che ha guadagnato lo 0,22%. Poco mossa Intesa Sanpaolo che ha guadagnato lo 0,07% mentre ha chiuso invariata Unicredit. Male solo Banco Bpm che ha lasciato sul terreno lo 0,9%. Buona sessione anche per Ferragamo che ha fatto segnare un +2,4%. Male, invece, Telecom Italia che è calata quasi di due punti percentuali. Lo spread fra Btp e Bund è salito a 175 punti base, mentre il rendimento del Btp decennale è stato pari al 2,21%.

