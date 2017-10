BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari e l'incognita Catalogna (30 ottobre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi attende diversi dati macroeconomici. Ma resta da guardare con attenzione la situazione catalana. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

30 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

Lapresse

PIAZZA AFFARI E L’INCOGNITA CATALOGNA

La situazione catalana impatterà sui mercati? Al di là di questo, oggi verranno diffusi alcuni dati macroeconomici interessanti. Si comincia alle 9:00 con le vendite al dettaglio in Germania: le attese sono per un incremento dello 0,8%. Alle 10:00 il Pil spagnolo del terzo trimestre: le attese sono per un incremento dello 0,8%, in leggera discesa rispetto al trimestre precedente. Alle 12:00 l'indice della fiducia dei consumatori nell'Eurozona per il mese di ottobre: le attese sono per una diminuzione dell'1%. Alle ore 14:30, dagli Stati Uniti, il dato sulle spese personali: le attese sono per un incremento dello 0,7%. Alle 15:00 l'indice dei prezzi al consumo tedesco nel mese di ottobre: le attese sono per un incremento dello 0,1%. Sempre alle 15:00 un'asta di titoli di Stato francesi con scadenza a sei mesi e un rendimento atteso negativo per un -0,6%. Infine alle 17:30 è prevista un'asta di buoni del Tesoro americani con scadenza a sei mesi e rendimento dell'1,2%.

Venerdì Piazza Affari ha chiuso in ribasso dello 0,62% a quota 22.665 punti. Ma il settore bancario: Unicredit ha perso il 3,37%, Banco Bpm ha lasciato sul terreno il 3,26% mentre Ubi è calata del 2,98%. Intesa Sanpaolo ha ceduto lo 0,27% ed è stata l'unica banca a limitare, quindi, i danni. Brutta sessione anche per Eni che ha chiuso con un ribasso dell'1%. Male anche Telecom Italia che ha ceduto l'1,66. Bene, invece, Mediobanca che ha chiuso con un progresso dell'1,68% e Luxottica che ha fatto segnare un progresso del 2,69%. Lo spread fra Btp e Bund si è attestato a 156 punti base. In leggero rialzo anche il rendimento del Btp decennale, che è pari ora all'1,96%.

