MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, slitta l'offerta di scambio (oggi, 30 ottobre)

30 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

SLITTA L’OFFERTA DI SCAMBIO

Mps si appresta a iniziare la seconda settimana di ritorno in Borsa. E lo fa qualche “intoppo”. La banca ha infatti fatto sapere che non potrà prendere il via l’offerta di scambio prevista come “ristoro” per quei risparmiatori che avevano obbligazioni subordinate Upper Tier 2 emesse per finanziare l’acquisizione di Antonveneta e che al momento hanno in mano delle azioni di Montepaschi. Manca infatti il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze necessario a consentire la conversione di tali azioni in bond senior di Mps. Azioni che diventerebbero di proprietà del Tesoro. Dunque finché non sarà emanato il decreto non potrà partire l’offerta, che tra l’altro sarà importante per determinare l’effettiva quota di capitale che sarà in mano pubblica dopo la ricapitalizzazione precauzionale.

Continua inoltre a tenere banco il caso Rossi. Dopo che la Procura di Siena ha diffuso un comunicato per far chiarezza su alcuni punti rispondendo “alle critiche di merito sull’indagine” condotta relativamente alla morte dell’ex responsabile comunicazione di Mps, Luca Goracci, legale della famiglia di David Rossi, ha diffuso un comunicato per controbattere a quanto scritto dalla Procura. Riguardo, per esempio, al mancato sequestro degli indumenti dell’uomo, che sono poi stati distrutti, l’avvocato segnala che “dedurre che dalla mancata richiesta di sequestro degli indumenti i familiari ipotizzassero da subito il suicidio contrasta con un dato eclatante in quanto furono gli stessi familiari ad insistere perché venisse disposta l'autopsia non credendo all'ipotesi del suicidio”.

