MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e il nuovo nome del Fondo Atlante (oggi, 31 ottobre)

31 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

IL FONDO ATLANTE CAMBIA NOME

Monte dei Paschi affronta oggi una nuova giornata in Borsa, sperando di poter risalire dopo il ribasso di ieri. La banca toscana è comunque riuscita a tornare la scorsa settimana a Piazza Affari dopo un’attesa durata dieci mesi. C’è voluto un po’ meno, ma comunque un periodo piuttosto lungo, per arrivare a trovare il modo di mettere in sicurezza la banca toscana attraverso la ricapitalizzazione precauzionale, che ha dovuto passare il vaglio delle autorità europee. Un tassello importante di questa operazione è stata la cessione dei crediti in sofferenza, che verranno ora cartolarizzati grazie all’impegno preso dal Fondo Atlante. Fondo che era intervenuto già su Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, quando le due banche venete avevano lanciato un aumento di capitale provando anche a sbarcare a Piazza Affari. L’intervento di Atlante, alimentato dai contributi soprattutto di alcune banche italiane, ha evitato il peggio, ma l’investimento si è totalmente azzerato ora che le due banche venete sono passate a Intesa Sanpaolo.

Forse anche per questo l’assemblea degli investitori di Atlante 2 ha deciso di cambiare il nome del fondo in Italian Recovery Fund, che ormai si occuperà della cartolarizzazione degli Npl, avendo in essere quattro operazioni per un portafoglio complessivo pari al valore nominale di 31 miliardi di euro e un investimento pari a circa 2,5 miliardi. L’assemblea ha anche nominato il comitato degli investitori, composto da Francesco Ceci, Giovanni Gilli, Marina Natale, Ranieri De Marchis, Filippo Casagrande, Massimo Molinari, Edoardo Ginevra, Pierfrancesco Latini e Michele Crisostomo.

