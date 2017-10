BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari, è il giorno del titolo Pirelli (4 ottobre 2017)

Borsa oggi, Lapresse

PIAZZA AFFFARI E IL GIORNO DELLE AZIONI PIRELLI

Giornata macroeconomica con diversi dati in arrivo quella di oggi. Partiamo innanzitutto dal gran ritorno in Borsa del titolo Pirelli che oggi verrà nuovamente trattato a Piazza affari: come si comporteranno le azioni? Lo scopriremo presto. Ma non solo Pirelli oggi. Alle 9:50 l'indice dei direttori agli acquisti del settore terziario francese per il mese di settembre. Il consensus è posto a 57,1 punti, invariato rispetto ad agosto. Alle 9:55 l'indice dei direttori degli acquisti del settore servizi tedeschi a settembre: gli analisti si attendono un dato pari a 55,6 punti, in linea con il precedente. Alle 10:30 l'indice dei direttori degli acquisti del settore dei servizi inglesi per settembre: il dato dovrebbe attestarsi a 53,2 punti, invariato rispetto ad agosto. Alle ore 11:35 si terrà l'asta di Bund tedeschi con scadenza a dieci anni: le attese sono per dei tassi intorno allo 0,39%. Nel pomeriggio, dagli Stati Uniti, alle 14:15, arriverà la variazione dell'occupazione non agricola: si prevede un incremento di 125 mila unità in settembre, peggio del dato di agosto. Alle 16:30 il dato importante sulle scorte di petrolio greggio. Infine, a borse europee chiuse, gli operatori saranno tutti concentrati sul discorso di Janet Yellen che avverrà alle ore 21:15.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in ribasso dello 0,12% a 22.784 punti. Molto bene in questa sessione Yoox Net a Porter che ha messo a segno un rialzo dell'1,43% grazie anche a Jefferies che ha portato il target price a 40 euro con giudizio buy. Misti, invece, i titoli bancari: Mediobanca è stata l'unica positiva con un rialzo dello 0,38%. Male, invece, Unicredit e Ubi Banca che hanno perso entrambe oltre un punto percentuale. Brutta giornata per Ferragamo che ha lasciato sul terreno il 3,33% dopo che Bnp Paribas ha abbassato il giudizio a neutral, pur mantenendo il target price invariato. Lo spread fra Btp e Bund ha chiuso a 175 punti base, con il rendimento del Btp decennale pari al 2,22%.

