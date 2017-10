Pirelli/ Ipo, quotazione Borsa Milano oggi: ritorno a Piazza Affari a due anni dal delisting (ultime notizie)

Pirelli, oggi la quotazione in Borsa (Foto: LaPresse)

Dopo due anni di assenza Pirelli torna a quotarsi in Borsa. È tutto pronto per il ritorno a Piazza Affari oggi, mercoledì 4 ottobre. La società leader nel mercato dei pneumatici, che fornisce anche le scuderie di Formula 1, sarà iscritta al listino Ftse-Mib di Milano con un pacchetto di maggioranza del 49% di ChemChina, altre quote rilevanti a Camfin e soci russi. Il restante 40% sarà sottoscritto da investitori istituzionali e clientela retail ad un prezzo di 6,5 euro per azione. Nell'ambito dell'IPO Pirelli ha assegnato 365 milioni di azioni a 205 investitori istituzionali, di cui 40 italiani e 165 esteri. In più sono state assegnate 35 milioni di azioni al pubblico indistinto ma che hanno aderito al lotto minimo maggiorato. Per quanto riguarda il collocamento istituzionale, le richieste sono ammontate a 775,3 milioni da investitori italiani e esteri. Agli italiani sono state assegnate 27,8 milioni di azioni, invece agli investitori qualificati esteri sono andate 337,1 milioni di azioni.

QUOTAZIONE PIRELLI IN BORSA: DEKA E PELHAM CAPITAL AL 2% IN IPO

La fotografia dei principali investito che si sono accaparrati azioni Pirelli durante l'offerta pubblica iniziale con cui sono stati assegnati 400 milioni di titoli, pari al 40% del capitale del gruppo della Bicocca, è stata scattata da Radiocor Plus. La Deka Investment e Pelham Capital, due società di investimento con almeno il 2% del capitale, una manciata di gestori globali, qualche hedge fund, ma anche Banca d'Italia e la Cassa depositi e prestiti francese (Cdc) con posizioni minori. Oggi, a due anni dal delisting, il taglio del nastro del ritorno in Borsa. Nessun nuovo azionista, stando a quanto riportato da Il Sole 24 Ore, avrà quote rilevanti, pari o superiori al 3%, fatta eccezione per la holding Marco Polo destinata a scindersi da ChemChina, Camfin e i russi di Lti. Gran parte del collocamento istituzionale è stato suddiviso tra 165 investitori istituzionali all'estero: a Pictet, York Capital, Marshall Wallace e Aveva Investors sono andati i pacchetti più consistenti.

