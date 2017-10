Proroga Spesometro 2017/ Sistema ancora in tilt e comunicazioni Iva bloccate: nuovo rinvio?

Proroga Spesometro 2017

Non c’è niente fa fare, lo Spesometro 2017 non funziona: anche questa mattina, dopo la proroga rimandata fino al 5 ottobre per i noti problemi del sistema tecnologico che era andato in panne nella precedente scadenza del 28 settembre. La comunicazione delle IVA è dunque di nuovo bloccata e per risolvere il problema l’Agenzia delle Entrate ha di nuovo contattato la Sogei (che gestisce il sistema) segnalando i nuovi intoppi e che hanno coinvolto i gestionali, ovvero i software acquistati dai professionisti per eseguire le comunicazioni Iva. Ebbene, il problema ancora una vera soluzione non ce l’ha visto che ieri in un vertice a Roma tra il Mef e la Sogei si è deciso che « tutti coloro che si sono visti scartare gli invii effettuati tra le 17 di lunedì e le 10,30 di ieri senza l’indicazione dell’errore commesso dovranno rinviare i dati», spiega il Sole 24 Ore. Il problema è che i sistemi saltati sono troppi per essere rielaborati e si rischia lo stallo generale: si ipotizza dunque un nuovo rinvio e proroga, a questo punto dovuto visti i problemi e le tantissime critiche piovute contro i gestori del sistema e la stessa Agenzia delle Entrate.

LA RICHIESTA DEI COMMERCIALISTI

«Il sistema non è stato violato da un punto di vista della sicurezza informatica, non vi è stato infatti nessun accesso non autorizzato o una sottrazione di dati da parte hacker», spiega l'ad di Sogei, Andrea Quacivi, in commissione Anagrafe tributaria. L’invio dello spesometro a questo punto potrebbe slittare fino al prossimo 16 ottobre, come già circolava nei giorni scorsi prima dei nuovi problemi tecnici al sistema generale informatico. Inevitabile la protesta del Consiglio nazionale dei commercialisti e dei rappresentanti di categoria che chiedono maggiori certezze: «Troppe le problematiche irrisolte; il sistema tuttora non funziona e addirittura il call-center dedicato è andato in tilt; molte funzioni non sono disponibili: tutto ciò rappresenta un totale disprezzo per il lavoro svolto dai professionisti, nonché una grave mancanza di rispetto nei confronti dei contribuenti» e con queste parole l’Associazione Nazionale dei Commercialisti chiede l’annullamento ufficiale dello Spesometro 2017 con data 5 ottobre.

