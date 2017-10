BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari attende le minute della Bce (5 ottobre 2017)

Borsa italiana news, Piazza Affari - Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE LE MINUTE DELLA BCE

Dal punto di vista macroeconomico, la giornata di oggi offre alcuni dati interessanti. Da segnalare che il mercato cinese e quello di Hong Kong rimarranno chiusi per festività. Alle 10:50 è prevista un'asta di Bonos spagnoli con scadenza a cinque anni. Interessante sarà monitorare i tassi con i quali verranno collocati: infatti dopo il voto in Catalogna, è probabile che le tensioni possano abbattersi sui titoli di Stato, provocando un leggero rialzo dei tassi. Il precedente rendimento era pari allo 0,213%. Alle 13:30 la Bce pubblicherà le minute dell'ultimo board e gli analisti le leggeranno con attenzione per capire se tutti i membri del consiglio direttivo erano d'accordo sulle decisioni di rimandare l'annuncio di un eventuale tapering nel meeting di ottobre. Alle 14:30 le richieste iniziali di disoccupazione negli Stati Uniti: le attese sono per 265 mila unità, in leggero calo rispetto alla settimana precedente. Alle 16:00 gli ordinativi delle fabbriche americane nel mese di agosto.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in ribasso dell'1,44%, a quota 22.456 punti. A far male quasi tutti i titoli del paniere principale, in particolar modo i bancari. Molto male Banco Bpm che ha perso oltre il 5%. Male anche Ubi Banca che lasciato sul terreno il 3,76% e Unicredit che ha perso il 2,86%. Giornata negativa anche per Pirelli nel suo ritorno in Borsa: il titolo ha perso oltre un punto percentuale dal prezzo di collocamento, ma alla fine ha chiuso con un ribasso dello 0,4%. Lo spread fra Btp e Bund è salito a 180 punti base, con il rendimento del Btp decennale pari al 2,26%.

