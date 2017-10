BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Ubi Banca a -2,2%, Leonardo a +1% (6 ottobre 2017)

Lapresse

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:20

Non sono molti i dati macroeconomici attesi nella giornata di oggi. Dopo gli ordini all’industria di agosto in Germania, la produzione industriale nello stesso mese in Spagna e le vendite al dettaglio (sempre di agosto) in Italia, l’attenzione si focalizza sugli Stati Uniti, dove alle 14:30 saranno diffusi i dati sul tasso di disoccupazione di settembre e sui salari orari. La Borsa italiana nel frattempo cede lo 0,6% e sul listino principale troviamo in rialzo solo Campari (+0,1%), Exor (+0,2%), Leonardo (+1%), Mediobanca (+0,8%), Stm (+0,2%), Unipol (+0,5%) e UnipolSai (+0,1%). I ribassi più ampi sono quelli di Banco Bpm (-2,1%), Bper (-2,9%), Brembo (-1%), Ferrari (-1,5%), Italgas (-1,2%), Ubi Banca (-2,2%) e Unicredit (-1,1%). Fuori dal listino principale Cattolica Assicurazioni guadagna il 15,7%, mentre Visibilia cede l’8,9%. Il cambio euro/dollaro scende sotto quota 1,17, mentre lo spread tra Btp e Bund supera i 175 punti base.

