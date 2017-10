MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e le difficoltà della commissione banche (oggi, 7 ottobre)

Monte dei Paschi, Lapresse

LE DIFFICOLTÀ NELLA COMMISSIONE BANCHE

I primi passi della commissione d’inchiesta parlamentare sulle banche non sono proprio felici. Non sarà facile fare luce su quanto avvenuto intorno a Monte dei Paschi, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti. Già sul regolamento che la commissione ha approvato ci sono dei “malumori”. Come spiega Il Corriere della Sera, infatti, è stato deciso che il Presidente (Pier Ferdinando Casini) potrà giudicare l’ammissibilità delle domande poste dai membri a coloro che verranno ascoltati. Questo vuol dire che potrebbero essere “censurati” alcuni quesiti. Giovanni Paglia ha infatti fatto presente che “il Presidente Casini potrà autorizzare un testimone a non rispondere a questioni poste da un commissario impedendo di fatto la ricerca della verità”. Enrico Zanetti aggiunge benzina sul fuoco, evidenziando che “queste scelte spiegano perché è stato voluto in quel ruolo un Presidente che pensava che la Commissione sulle banche fosse meglio non farla”.

Nel regolamento è stato deciso che l’eventuale secretazione degli atti o dei documenti redatti o acquisiti sarà decisa dall’ufficio di Presidenza. Per il Movimento 5 Stelle si tratta di una scelta inaccettabile: “Noi eravamo contrari e perfino il Presidente Casini era d’accordo con noi. Ma è evidente la volontà della maggioranza di insabbiare tutto”. Entro martedì prossimo i gruppi presenteranno una lista delle audizioni ritenute necessarie. E il quotidiano milanese evidenza che quasi tutti sono d’accordo nel voler ascoltare Ignazio Visco, Governatore della Banca d’Italia.

PRONTA L'OFFERTA DI SCAMBIO PER I RISPARMIATORI

Monte dei Paschi ha diffuso una nota per comunicare l’intenzione di promuovere, a nome e per conto del Tesoro, un’offerta pubblica volontaria parziale di scambio rivolta a quanti hanno ricevuto azioni della banca toscana in seguito alla conversione dei bond subordinati Upper Tier 2 in loro possesso. Ai piccoli risparmiatori che aderiranno andranno obbligazioni senior della banca. Tuttavia la nota contiene un elemento interessante. Ovvero, dato che sono stati stanziati poco più di 1,5 miliardi di euro per questa operazione, se tutti gli aventi diritto aderissero all’offerta, non tutte le azioni potrebbero essere convertite. Quindi ogni aderente potrebbe doversi trovare nella condizione di non poter convertire il 25% delle azioni in suo possesso. I risparmiatori interessati faranno quindi bene a leggere il documento di offerta. Un altro elemento interessante che si deduce dalla nota è che il Tesoro, in caso di adesione integrale all’offerta, salirà al 67,76% del capitale di Monte dei Paschi.

