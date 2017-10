MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, il passaggio di 60.000 clienti a Widiba (oggi, 8 ottobre)

Monte dei Paschi, Lapresse

IL PASSAGGIO DI 60.000 CLIENTI A WIDIBA

Dopo la ricapitalizzazione precauzionale, per Monte dei Paschi è cominciato il lavoro di rilancio, che passa anche dalla cessione di alcuni clienti a bassa giacenza media e redditività, oltre che propensione all’utilizzo dell’home banking, a Widiba, la banca online del gruppo. Complessivamente saranno 500.000 i rapporti che verranno trasferiti attraverso tre distinte fasi, la prima delle quali si concluderà entro la fine dell’anno e riguarderà 60.000 clienti. I coordinamenti sindacali del Gruppo Monte dei Paschi di Siena, mediante una nota comune, hanno fatto sapere che nei giorni scorsi c’è stato un incontro con l’azienda durante il quale è stato illustrato il piano di migrazione dei rapporti di clientela. Per la gestione di questi rapporti, Mps intende trasferire complessivamente 64 dipendenti da Banca Monte dei Paschi a Banca Widiba, di cui 15 nella prima fase. Si tratterà di lavoratori che volontariamente passeranno a Widiba nelle sedi di lavoro di Milano, Lecce e Siena.

I sindacati non hanno nascosto di nutrire alcune perplessità su questa operazione. In primo luogo per il numero elevato “in termini assoluti e percentuali della clientela oggetto di trasferimento”. “Altro elemento di criticità è rappresentato dal mancato coinvolgimento della Rete nella individuazione dei rapporti da trasferire a Banca Widiba; da ciò scaturisce evidentemente il rischio di selezionare il target di clientela in modo non coerente con le finalità dell’iniziativa”. Infine, i sindacati hanno evidenziato che resta da verificare la compatibilità di questo progetti con altri in corso e con finalità analoghe sullo stesso segmento commerciale.

LE DIFFICOLTÀ NELLA COMMISSIONE BANCHE

I primi passi della commissione d’inchiesta parlamentare sulle banche non sono proprio felici. Non sarà facile fare luce su quanto avvenuto intorno a Monte dei Paschi, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti. Già sul regolamento che la commissione ha approvato ci sono dei “malumori”. Come spiega Il Corriere della Sera, infatti, è stato deciso che il Presidente (Pier Ferdinando Casini) potrà giudicare l’ammissibilità delle domande poste dai membri a coloro che verranno ascoltati. Questo vuol dire che potrebbero essere “censurati” alcuni quesiti. Giovanni Paglia ha infatti fatto presente che “il Presidente Casini potrà autorizzare un testimone a non rispondere a questioni poste da un commissario impedendo di fatto la ricerca della verità”. Enrico Zanetti aggiunge benzina sul fuoco, evidenziando che “queste scelte spiegano perché è stato voluto in quel ruolo un Presidente che pensava che la Commissione sulle banche fosse meglio non farla”.

Nel regolamento è stato deciso che l’eventuale secretazione degli atti o dei documenti redatti o acquisiti sarà decisa dall’ufficio di Presidenza. Per il Movimento 5 Stelle si tratta di una scelta inaccettabile: “Noi eravamo contrari e perfino il Presidente Casini era d’accordo con noi. Ma è evidente la volontà della maggioranza di insabbiare tutto”. Entro martedì prossimo i gruppi presenteranno una lista delle audizioni ritenute necessarie. E il quotidiano milanese evidenza che quasi tutti sono d’accordo nel voler ascoltare Ignazio Visco, Governatore della Banca d’Italia.

© Riproduzione Riservata.