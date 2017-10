BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Mediaset a +4,6%, Bper a -1,6% (9 ottobre 2017)

Lapresse

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:15

Non sono attesi dati macroeconomici di rilievo nella giornata di oggi, dove però restano “sorvegliate speciali” le banche italiane per via delle nuove regole della Bce sugli Npl che potrebbero avere un impatto negativo sui conti delle stesse. Al momento la Borsa italiana sale dello 0,1% e sul listino principale troviamo in rosso Azimut (-0,8%), Banco Bpm (-1,4%), Banca Generali (-1,1%), Bper (-1,6%), Buzzi (-0,1%), Cnh Industrial (-0,8%), Eni (-0,1%), Fineco (-0,7%), Intesa Sanpaolo (-0,3%), Leonardo (-0,3%), Luxottica (-1%), Saipem (-0,1%), Stm (-0,5%), Tenaris (-0,2%), Ubi Banca (-1,5%), Unicredit (-0,2%), Unipol (-0,8%) e UnipolSai (-0,1%). Tra i rialzi svetta il +4,6% di Mediaset, dovuto alle indiscrezioni di un accordo per un risarcimento da parte di Vivendi. Bene anche A2A (+0,9%), Campari (+0,7%), Ferragamo (+0,7%), Ferrari (+0,8%), Italgas (+0,7%), Terna (+0,7%) e Yoox (+1,6%). Fuori dal listino principale Fope sale dell’11,7%, mentre Visibilia cede il 4,3%. Il cambio euro/dollaro si trova sotto quota 1,175, mentre lo spread tra Btp e Bund scende verso i 170 punti base.

