BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Saipem a 3,4%, Cnh Industrial a +3,3% (1 novembre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi attende diversi dati dagli Usa e le decisioni della Federal Reserve. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

01 novembre 2017

Lapresse

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:30

Oggi è un giorno festivo, ma non per la Borsa e i mercati in generale. I dati macroeconomici più interessanti arriveranno dagli Usa. Alle 13:15 si conosceranno le stime sui nuovi posti di lavoro creati a ottobre, mentre alle 15:00 sarà diffuso l’indice Ism manifatturiero di ottobre. Alle 16:30 il dato sulle scorte settimanali di petrolio, mentre alle 20:30 si saprà quello sulle vendite di autoveicoli a ottobre. Sempre in serata sapremo le decisioni della Federal Reserve sulla politica monetaria.

In questo contesto la Borsa italiana guadagna l’1% e sul listino principale troviamo in ribasso solamente Mediaset (-0,1%). I rialzi più significativi sono quelli di A2A (+1%), Banco Bpm (+1,2%), Cnh Industrial (+3,3%), Enel (+1,2%), Eni (+1,3%), Exor (+1,6%), Fca (+1,9%), Ferrari (+1,2%), Italgas (+1,4%), Leonardo (+1,5%), Moncler (+1,3%), Saipem (+3,4%), Smt (+1,8%) e Tenaris (+1,2%). Fuori dal listino principale Imvest sale dell’8,3%, mentre Il Sole 24 Ore cede il 3,6%. Il cambio euro/dollaro si trova sotto quota 1,165, mentre lo spread tra Btp e Bund si attesta a 142 punti base.

