MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, rinvio per modifica statuto? (oggi, 1 novembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps, in Borsa cerca un altro rialzo. Possibile rinvio della modifica dello statuto. Ultime notizie live di oggi 1 novembre 2017

01 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Mps, Lapresse

RINVIO PER MODIFICA STATUTO?

Mps cerca un altro rialzo dopo quello messo a segno ieri (+1,03%). Intanto con l’emanazione del decreto relativo all’offerta di scambio per le azioni date ai possessori dei bond subordinati Upper Tier 2 scadenza 2018, un altro tassello del completamento della ricapitalizzazione precauzionale di Montepaschi si è concretizzato. L’operazione, una volta conclusa, darà l’idea esatta della quota della banca toscana che sarà in mano allo Stato. Secondo Il Sole 24 Ore, tuttavia, resta ancora da chiarire quando si realizzerà la riforma dello statuto di Mps, che servirà a dare il via anche alla procedura di rinnovo degli organi societari. Negli ultimi giorni starebbe emergendo l’ipotesi di evitare un’assemblea prima di quella già prevista per la prossima primavera, quando ci sarà l’approvazione del bilancio. Un cda appena eletto, quindi, rischierebbe di essere giudicato su dei risultati riguardanti un periodo piuttosto critico per la banca. Senza dimenticare, evidenzia il quotidiano di Confindustria, che è probabile che all’inizio dell’anno nuovo si debba decidere sull’eventuale azione di responsabilità sul passato vertice Profumo-Viola.

Tuttavia c’è anche chi non è così convinto che sia il caso di rinviare la scelta dei nuovi vertici in un periodo in cui si sarà in periodo elettorale, visto che la banca dopotutto risponde principalmente al Tesoro. Probabile quindi che una decisione venga comunque presa entro martedì prossimo, data in cui il consiglio di amministrazione si riunirà per approvare i conti del terzo trimestre dell’anno, che sarebbero in teoria essere già analizzati alla fine della scorsa settimana.

