BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Leonardo a -19,5%, Ubi Banca a +3,1% (10 novembre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi non attende grandi dati macroeconomici, ma continua la diffusione delle trimestrali. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

10 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Lapresse

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:15

Dopo la diffusione dei dati sulla produzione industriale di settembre in Italia, Francia e Gran Bretagna, non sono attesi particolari dati macroeconomici nella giornata di oggi. Nel pomeriggio arriverà dagli Usa l’indice di fiducia dell’università del Michigan relativo al mese di novembre. Nel frattempo la Borsa italiana cede lo 0,3% e sul listino principale troviamo in rialzo Banca Mediolanum (+0,1%), Banca Generali (+0,1%), Campari (+0,1%), Cnh Industrial (+0,1%), Exor (+0,3%), Fineco (+0,1%), Generali (+0,1%), Italgas (+0,1%), Moncler (+0,5%), Recordati (+0,3%), Snam (+0,4%), Stm (+1,1%), Telecom Italia (+0,6%), Ubi Banca (+3,1%), Unicredit (+1,4%) e Unipol (+1%).

I ribassi più ampi sono quelli di Azimut (-2,3%), Banco Bpm (-1,1%), Brembo (-1%), Buzzi (-1,1%), Fca (-1,2%), Ferragamo (-1,2%), Ferrari (-1,4%), Leonardo (-19,5%), Saipem (-1%), UnipolSai (-0,6%) e Yoox (-0,9%). Fuori dal listino principale Imvest sale dell’8,2%, mentre Creval cede l’8%. Il cambio euro/dollaro sale verso quota 1,165, mentre lo spread tra Btp e Bund si trova sopra i 143 punti base.

