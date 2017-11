MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, nuovo allarme sul patrimonio artistico (oggi, 10 novembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps, resta la preoccupazione del Circolo Sena Civitas per il patrimonio artistico. Ultime notizie live di oggi 10 novembre 2017

10 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

NUOVO ALLARME SUL PATRIMONIO ARTISTICO

Il Circolo Sena Civitas torna a lanciare l’allarme sul patrimonio artistico di Monte dei Paschi, “anche alla luce della mancata risposta della Soprintendenza alla nostra lettera aperta inviata anche al Ministero”. In una nota vengono ricordate alcune delle opere del XVI secolo che la banca aveva commissionato a diversi artisti. “A questo primo nucleo si sono aggiunte numerosissime opere a partire dagli anni ‘80 del secolo scorso, quando la banca ha dato avvio in maniera sistematica, all’incremento della collezione mediante l’acquisizione di capolavori dell’arte senese che per vari motivi erano emigrati fuori dai confini della città. Oggi essa comprende una rappresentanza della scuola senese dal XIV al XIX secolo, da Pietro Lorenzetti a Tino di Camaino, al Sassetta, a Iacopo della Quercia, a Francesco di Giorgio Martini, a Beccafumi, Salimbeni, Casolani, e Francesco Rustici, e poi Francesco Vanni, Rutilio Manetti e Bernardino Mei fino ai pittori dell’Ottocento tra i quali Mussini, Cassioli, Franchi e Maccari.

Come non riconoscere quindi che la collezione della Banca, composta oltre che da dipinti e da sculture, anche di arazzi e arredi di vario genere, sia da considerarsi patrimonio della città perché è proprio questo lo spirito che ha guidato la Banca nel suo costante impegno, quasi una missione orientata verso il recupero e la valorizzazione dell’arte senese?”, si legge nel testo. Sena Civitas non può che trovare inquietante il fatto che se il tema non fosse finito sui giornali Monte dei Paschi “avrebbe iniziato un percorso di alienazione senza nessuno ostacolo”. Il Circolo torna quindi a chiedere un’azione “decisa delle autorità cittadine e degli organi di tutela”.

