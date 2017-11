MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, Gronchi: distrutto da acquisto AntonVeneta (oggi, 11 novembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps, secondo il banchiere Divo Gronchi è stato distrutto dall'acquisto di AntonVeneta. Ultime notizie live di oggi 11 novembre 2017

11 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

GRONCHI: MPS DISTRUTTO DA ACQUISTO ANTONVENETA

Il banchiere Divo Gronchi, con un passato a Monte dei Paschi, ha rilasciato un’intervista a Libero, nella quale parla anche della banca toscana. Dal suo punto di vista, “il Monte l'ha distrutto l'acquisto di Antonveneta. E i Tremonti bond non l'hanno poi aiutato come si auspicava”. Riguardo quest’ultimo punto, a suo dire il Governo di allora, per non essere accusato di avere aiutato le banche e perdere quindi popolarità, “ha imposto a tutti gli istituti necessitanti di rafforzamento patrimoniale condizioni capestro per il rimborso; nel caso del Monte erano tre miliardi. Non sono stati dati al malato il tempo e le forze per rigenerarsi”. Gronchi ha anche spiegato che l’acquisizione di AntonVeneta non era necessaria, “ma il gruppo dirigente senese ha sempre avuto ambizioni di crescita, puntava a raggiungere dimensioni tali da rendere la banca autonoma da ogni avances della concorrenza. Il perimetro geografico di allora gli stava stretto; Antonveneta rappresentava il Nord, e nel mondo del credito pesare al Nord è vitale. La politica poi, che si è sempre mossa in ambito finanziario con modalità più o meno esplicite, spingeva molto per l'ampliamento. L'errore fu acquistare da Santander senza andare a vedere i conti, così Mps si è trovato con un buco inaspettato di sette miliardi”.

Il banchiere si è detto anche convinto che attualmente Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca siano messe meglio di Mps “perché il Veneto ha un'economia più forte e una struttura sociale più vitale della Toscana. E poi le venete sono state comprate da Intesa, che è una garanzia per i clienti”.

