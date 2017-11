I NOMI ITALIANI DEI PARADISE PAPERS/ Report, nel mirino anche imprenditori e appalti dello Stato italiano

Report rivela i nomi italiani dei Paradise Papers. Nel mirino anche alcuni delicati appalti dello Stato italiano. Le ultime notizie sull'inchiesta esclusiva del programma di Raitre

12 novembre 2017 Silvana Palazzo

Report rivela i nomi italiani dei Paradise Papers

Anche Report racconterà il nuovo scandalo dei Paradise Papers, fornendo per la prima volta i nomi degli italiani finiti nei documenti. Nella puntata speciale di oggi, domenica 12 novembre, si scoprirà come alcuni dei più delicati appalti dello Stato italiano sono finiti in mano a società i cui proprietari sono sconosciuti ai pubblici registri. Il programma di Raitre, entrato quest'anno con New York Times e Univision a far parte dell'ICIJ, il consorzio internazionale di giornalisti investigativi, è entrato tra l'altro in possesso, in esclusiva, del database di un famoso studio legale di Panama. Si tratta di un elenco di clienti dell'avvocato italo-panamense Giovanni Caporaso, al cui interno ci sono centinaia di italiani: piccoli e medi imprenditori, parenti di personaggi noti in Italia e persone con precedenti penali, anche per mafia. Tutti hanno aperto un conto corrente attraverso il portale Payopm.

LE ISOLE DEI TESORI, L'INCHIESTA ESCLUSIVA DI REPORT

Un universo davvero nascosto quello emerso con i Paradise Papers, il nuovo scandalo offshore che si aggiunge a quello dei Panama Papers, per il quale l'ICIJ ha vinto nel 2016 il premio Pulitzer. Se ne parlerà a Report con “Le isole dei tesori”, il servizio di Giulio Valesini, Cataldo Ciccolella e Alessia Cerantola con la collaborazione di Norma Ferrara, Stefano Lamorgese, Elisa Marincola, Alessia Pelagaggi e Carla Rumor. Come fanno i ricchi a fare girare i soldi lontano da occhi indiscreti? Lo ha scoperto il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung, che ha ottenuto da una fonte anonima 13,4 milioni di file condivisi con altre 95 testate. Si tratta di documenti legati a due studi legali, Appleby e Asiaciti, e a oltre 19 registri di Paesi che hanno il fisco “leggero”. Paradise Papers è dunque il risultato di questa lunga inchiesta. Oggi, dunque, a Report si parlerà di società create per aggirare il pagamento delle tasse, di soldi portati ai Caraibi. I nomi sono usciti e fanno impressione: c'è una sfilata di politici e vip, da Bono Vox a Nicole Kidman, passando per Shakira, Madonna, il ministro del commercio di Donald Trump, l'uomo di fiducia del premier canadese Justin Trudeau, il campione di Formula 1 Lewis Hamilton, l'investitore George Soros e multinazionali come Apple, Nike e Uber.

I PARADISI FISCALI POSSONO ESSERE LEGALI

Ci sono meccanismi particolarmente raffinati per risparmiare sulla tasse che tutti gli altri sborsano, come l'Iva. Un'inchiesta a tutto campo quella dei Paradise Papers da cui evidentemente l'Italia non è esclusa. C'è però una precisazione doverosa da fare: non tutto ciò che ruota attorno ai paradisi fiscali è illegale, perché la maggior parte dei paradisi fiscali ha sottoscritto accordi con gli Stati per scambi di informazioni e stanno adottando norme antiriciclaggio. La maggior trasparenza pone fine dunque al segreto bancario, per cui la vita degli evasori è davvero diventata difficile. Prendiamo, ad esempio, Svizzera, San Marino e Lussemburgo: hanno chiuso accordi con l'Italia. E così Panama e le Cayman. Si tratta di paradisi fiscali che non rientrano più nelle black list. Allora è evidente che ci troviamo di fronte ad un contesto molto complesso: deve esserci fraudolenza perché un'operazione risulti illegale. E i mezzi per analizzare queste situazioni sono diversi.

