BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari comincia una nuova settimana (13 novembre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi comincia una nuova settimana, cercando di riprendere un trend rialzista. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

13 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

PIAZZA AFFARI COMINCIA UNA NUOVA SETTIMANA

Giornata praticamente priva di dati macroeconomici quella di oggi. Alle 8:00 arriverà l'indice dei prezzi all'ingrosso in Germania per il mese di ottobre. Le attese sono per un incremento dello 0,6%. Alle 15:00, invece, sono previste delle aste di titoli di Stato francesi con scadenza a tre, sei e dodici mesi. In tutti i casi i tassi previsti sono negativi, intorno allo 0,6%. Infine alle 20:00 è prevista la pubblicazione del budget federale per il mese di ottobre degli Stati Uniti. Venerdì Piazza Affari ha chiuso in ribasso dello 0,36% a quota 22.560 punti. La settimana non è stata delle migliori per le borse europee. Sembra essere iniziato un periodo di correzioni, molto rapide, con maggiore volatilità. In questo contesto la peggiore è stata senza dubbio Leonardo, che ha fatto registrare un pesante ribasso del 21,55% dopo dei conti decisamente sotto le attese. I ricavi per quest'anno sono stati tagliati a 11,5 miliardi dai precedenti 12. Anche le stime sull'Ebita sono state tagliate da 1,3 a 1,05 miliardi. In calo anche gli ordinativi previsti.

Male anche Brembo, che ha perso più di tre punti percentuali, e Banco Bpm, che ha fatto registrare un ribasso del 2,84%. In calo anche quasi tutti gli altri titoli bancari: Mps ha lasciato sul terreno il 4,34%. Ancora peggio ha fatto Creval che continua a pagare il prossimo aumento di capitale: il titolo ha perso oltre dieci punti percentuali. Male anche Bper che ha ceduto l'1,08% e Intesa Sanpaolo che ha perso lo 0,61%. In controtendenza, invece, Unicredit che ha messo a segno un rialzo dell'1,93%. Brutta seduta anche per Azimut, che è scesa del 2,29%, e Telecom Italia, che ha chiuso in ribasso dell'1,66%. Buona sessione, invece, per Stm e Italgas. La prima ha guadagnato il 2,3% mentre la seconda ha fatto registrare un rialzo dell'1,08%. Lo spread fra Btp e Bund è salito a 148 punti base.

