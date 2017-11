MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, la richiesta al Comitato di Presidenza del Csm (oggi, 13 novembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps e la richiesta al Comitato di Presidenza del Csm di Pierantonio Zanettin. Ultime notizie live di oggi 13 novembre 2017

13 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LA RICHIESTA AL COMITATO DI PRESIDENZA DEL CSM

Mentre Monte dei Paschi comincia una nuova settimana in Borsa, si continua a parlare del caso della morte di David Rossi, tornato alla ribalta dopo alcuni servizi trasmessi dalle Iene nelle scorse settimane. Servizi in cui sono state raccolte testimonianze piuttosto forti, tanto che Pierantonio Zanettin, componente laico del Consiglio superiore della magistratura, ha deciso di chiedere al Comitato di Presidenza del Csm di valutare di aprire una pratica per valutare eventuali profili di incompatibilità ambientale o funzionale a carico dei vertici del Tribunale e della Procura di Siena. Intervistato da Radio Radicale, Zanettin ha spiegato di aver trovato anche piuttosto inusuale il fatto che i vertici di Tribunale e Procura abbiano diffuso un comunicato stampa entrando nel merito delle indagini e dei provvedimenti che sono stati assunti sul caso Rossi.

“Io credo che i magistrati per tutelare il proprio operato hanno gli atti giudiziari, hanno il Consiglio superiore della magistratura, che può aprire una pratica a loro tutela”, ha detto, definendo anomalo questo atteggiamento da parte delle due istituzioni, come pure il fatto che Lorenza Pieraccini non fosse stata ascoltata dagli inquirenti, al contrario di quanto scritto nelle carte. E che la sua eventuale testimonianza non avrebbe aggiunto nulla di rilevante, quanto invece le sue parole trasmesse dalle Iene lasciano intendere esattamente il contrario. Per Zanettin, a distanza di quattro anni dalla morte dell’ex responsabile comunicazione di Monte dei Paschi continuano a esserci punti oscuri e che probabilmente sarebbe interesse di tutti cercare di fare maggior chiarezza su di essi.

© Riproduzione Riservata.