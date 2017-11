MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, le differenze con il caso Etruria (oggi, 14 novembre)

14 novembre 2017

LE DIFFERENZE CON IL CASO ETRURIA

Sergio Burrini, del Circolo “Città Domani - Sinistra per Siena”, ha diffuso una nota che è stata pubblicata da ilcittadinoonline.it, in cui mette in evidenza le differenze che ci sono state nelle vicende di Monte dei Paschi di Siena e di Banca Etruria, nonostante i punti in comune (“Bilanci non veritieri; False comunicazioni agli organi di vigilanza; False comunicazioni al mercato; Prestiti concessi a clienti che non disponevano di adeguate garanzie a copertura dei finanziamenti ricevuti e che nel volgere di pochi anni si sono trasformati in crediti inesigibili; Azionisti e obbligazionisti defraudati dei loro investimenti/risparmi”). Burrini denota che nel caso di Banca Etruria “abbiamo una Procura che si è attivata rapidamente ed efficacemente, una comunità di cittadini e di risparmiatori compatta e solidale che ha fatto sentire la propria voce in tutte le sedi, media televisivi, giornali e istituzioni, un sindaco sensibile ed attento alle istanze sollevate dai propri concittadini che si è costituito parte civile nel processo a carico dei 37 imputati, elementi che non ritroviamo nella vicenda che riguarda BMps”.

Poi aggiunge di essere consapevole del fatto che sul fronte delle indagini e dell’operato dei magistrati il curatore fallimentare di banca Etruria dispone di strumenti legislativi che al momento non sono applicabili al caso di Montepaschi, “ma è pur vero che degli stessi reati si tratta”. Per Burruini resta in ogni caso da capire come mai la Procura di Milano non ha recepito le conclusioni del Gip Cristofano circa l’origine endogena della crisi di Montepaschi. Cosa che avrebbe “un importante riflesso sui tempi di prescrizione e sulla gravità delle pene detentive applicabili”.

