BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari cerca il rimbalzo (15 novembre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi attende pochi dati macreconomici, ma cerca il rimbalzo dopo due sedute chiuse in rosso. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

15 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Lapresse

PIAZZA AFFARI CERCA IL RIMBALZO

Giornata con pochi dati macroeconomici da segnalare quella di oggi. Alle 14:30 dagli Stati Uniti il dato sulle vendite dei beni essenziali nel mese di ottobre. Le attese sono per un incremento dello 0,2%, in netto calo rispetto alla rilevazione precedente. Alle 16:30 le scorte settimanali di petrolio. Ieri Piazza Affari ha chiuso con un ribasso dello 0,63% a quota 22.297 punti. Ancora una volta il settore bancario è apparso quello più in difficoltà. Mps ha perso oltre sei punti percentuali mentre Creval ha continuato il suo momento estremamente negativo, facendo segnare un ribasso del 6%. Molto male anche Bper che ha ceduto il 2,2%, mentre Ubi Banca ha perso l'1,98%. Male anche Unicredit che ha pagato con un ribasso dell'1,77%, mentre si è salvata Intesa Sanpaolo con una lieve correzione dello 0,21%. Pessima sessione anche per Saipem che ha messo a segno una profonda correzione del 7,07% con il settore Oil che è stato sotto pressione per tutta la seduta. È continuato il pessimo momento anche per Leonardo Finmeccanica che ha fatto registrare un ribasso del 4,82%. Altra sessione negativa anche per Telecom Italia che ha fatto registrare un ribasso del 3%.

Molto bene, invece, A2A che ha messo a segno un rally di oltre cinque punti percentuali grazie anche a Mediobanca che ha espresso il giudizio outperform con target price a 1,61 euro per azione. Buona seduta anche per Campari che è salita del 2,33% dopo che gli analisti hanno ridotto il prezzo obiettivo a 6,8 euro, pur lasciando la raccomandazione a buy. La peggiore del listino è stata senza dubbio Trevi che è calata del 22% dopo che il Cda ha comunicato il rinvio della pubblicazione dei dati del gruppo. In particolare sembra che si stiano avendo problemi nella negoziazione del proprio debito. Lo spread fra Btp e Bund è salito a 143 punti base. In calo il rendimento del Btp decennale che si è attesto all'1,83%.

