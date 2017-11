MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, Valentini scrive a Casini (oggi, 15 novembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte dopo un nuovo tonfo. Bruno Valentini scrive a Pier Ferdinando Casini. Ultime notizie live di oggi 15 novembre 2017

15 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

VALENTINI SCRIVE A CASINI

Bruno Valentini ha deciso di scrivere una lettera aperta a Pier Ferdinando Casini, Presidente della Commissione d’inchiesta parlamentare sulle banche, auspicando che “si faccia tutto il possibile per spiegare fino in fondo le ragioni di una vicenda così grave e così impattante sulla nostra comunità, che non può essere attribuita solo alle pur enormi responsabilità personali dei vertici di Banca Mps". Il sindaci di Siena ritiene che la sua città abbia “pagato un prezzo durissimo, anche reputazionale, per scelte scellerate ed imprudenti che hanno depauperato Banca Mps e colpito i risparmiatori, i lavoratori ed il territorio ed attende giustizia”. Nel testo riportato da Siena Free, Valentini pone poi l’attenzione sulla nota vicenda dell’acquisizione di AntonVeneta da parte di Montepaschi. “È ormai evidente”, scrive, “che è venuto meno un intero sistema di monitoraggio, controlli e vigilanza, che avrebbe senz'altro potuto impedire l'incauto acquisto di Banca Antonveneta (e ciò vale anche per la Banca del Salento, seppure per dimensioni incomparabili), nonostante la ormai conclamata attività di occultamento e mistificazione contabile ed informativa posta in essere dalle strutture di vertice di Banca Mps”.

Quindi, dal Sindaco un messaggio diretto all’organo presieduto da Casini: “Credo che la Commissione abbia l'occasione di dimostrare che in Italia non esistono intoccabili, anzitutto restituendo credibilità al sistema di salvaguardia del risparmio ed in secondo luogo ponendo le basi per rileggere con trasparenza il travaglio del maggiore scandalo finanziario d'Italia che ha rischiato di far scomparire la più antica banca del mondo”.

