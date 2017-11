BANCA CARIGE/ Azioni sospese in Borsa: aumento di capitale a rischio

Le azioni di Carige sono sospese dalle contrattazioni in Borsa. L'aumento di capitale della banca ligure è a rischio. Convocato il cda straordinario per decidere il da farsi

16 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

CARIGE SOSPESA IN BORSA

Nuova tegola sul sistema bancario italiano. Banca Carige, infatti, ha comunicato che “nonostante l’ottenimento dell’autorizzazione da parte delle Autorità di Vigilanza e i positivi riscontri ricevuti per l'acquisizione formale di manifestazioni di interesse e di specifici obblighi di garanzia da parte di nuovi investitori istituzionali, non si sono pienamente realizzate le condizioni per la costituzione del consorzio di garanzia ai fini dell'avvio dell’annunciato aumento di capitale da euro 560 milioni della Banca”. I titoli sono stati quindi sospesi dalle contrattazioni di Borsa, anche perché nel frattempo si è riunito un consiglio di amministrazione straordinario “per informare Consiglieri e Sindaci della situazione e valutare i prossimi passi”. Nella nota diffusa da Carige si legge che “l’Amministratore Delegato, facendo leva su quanto già realizzato del piano di rafforzamento patrimoniale presentato il 3 luglio scorso verificherà nelle prossime ore l’esistenza dei presupposti per il proseguimento del piano di risanamento della Banca e per una eventuale proroga dei termini dell’operazione di aumento di capitale”.

IL NODO UNIPOL

Secondo le ricostruzioni di Repubblica, il consorzio di garanzia composto da Deutsche Bank, Credit Suisse e Barclays aveva posto come condizione necessaria per l’acquisto dell’eventuale inoptato la partecipazione all’aumento di capitale di Unipol, che già aveva aderito alla conversione dei bond subordinati in suo possesso. Tuttavia Carige non è riuscita a convincere il gruppo di Carlo Cimbri. Resta da capire cosa potrà succedere ora, visto che non mancano i soci pronti a partecipare all’operazione, come la famiglia Malacalza e Gabriele Volpi. Carige era riuscita nei mesi scorsi a varare un piano di rafforzamento dopo essere stata incalzata dalla Bce. Se l’operazione non riuscisse si riaprirebbe una nuova “ferita” nel sistema bancario italiano a distanza di un anno circa dal fallimento dell’aumento di capitale di Mps. Non a caso i titoli bancari a Piazza Affari stanno perdendo terreno: Banco Bpm cede il 3,6%, Bper il 2,3%, Ubi Banca l’1,4%, Unicredit lo 0,4%, Intesa Sanpaolo lo 0,3%, con Creval che cede l’8,4%.

