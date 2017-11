BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari prova a tenere i 22.000 punti (16 novembre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi cerca di tenersi sopra i 22.000 punti. Per riuscirci dovrà evitare un'altra chiusura in rosso. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

16 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana news, Lapresse

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 22.000 PUNTI

Sono pochi i dati macroeconomici attesi per la giornata di oggi. Alle 11:00 sarà diffuso l'indice dei prezzi al consumo dell'area Euro per il mese di ottobre, con una previsione degli analisti pari a +1,4%. Alle 15:15, invece, arriverà il dato sulla produzione industriale americana: previsto un +0,5%. Ieri Piazza Affari ha chiuso con un ribasso dello 0,62% e nel corso della seduta ha perso oltre un punto percentuale, arrivando persino sotto la soglia dei 22 mila punti. Fortunatamente, in chiusura, ci sono stati alcuni acquisti che hanno permesso a Piazza Affari di concludere la giornata a 22.158 punti. In questo mese di novembre, sembra che sia in Europa che negli Stati Uniti ci sia stata una certa fuga dal rischio anche se i tassi a lungo termine dei governativi rimangono piuttosto piatti.

È stata una seduta dove ancora una volta i titoli bancari sono stati colpiti dalle vendite anche se nell'ultima ora di scambi, i principali istituti di credito hanno virato in territorio positivo. Banco Bpm è stato il migliore con un rialzo del 2,4%. Bene anche Bper che è salita del 2,11% e Ubi Banca che ha fatto registrare un rialzo dell'1,04%. In positivo anche Unicredit che è salita dello 0,74%, mentre ha chiuso invariata Intesa Sanpaolo. Molto male Mps che ha perso quasi cinque punti percentuali. Altra seduta in forte rosso anche per Creval che ha perso il 6,15% e Banca Carige che ha perso l'11%. È arrivato, invece, il rimbalzo per Telecom Italia che ha messo a segno un progresso dell'1,72%. Molto bene anche Leonardo che ha recuperato il 4,46%. Male Ferragamo, che ha fatto registrare un rosso del 4,08% a causa anche di una terza trimestrale sotto le attese. Bene invece Rcs che è salita del 6,72%. Lo Spread fra Btp e Bund si è allargato leggermente a 144 punti base. Il rendimento del Btp decennale è pari all'1,83%.

