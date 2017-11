MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, M5S chiede audizione di Draghi (oggi, 16 novembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa prova a evitare un altro ribasso. M5S chiede audizione di Draghi in commissione banche. Ultime notizie live di oggi 16 novembre 2017

16 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

M5S CHIEDE AUDIZIONE DI DRAGHI

Il Movimento 5 Stelle ritiene che “non si può approfondire al meglio il caso B.Mps se non si ascolta il presidente Bce Mario Draghi che al tempo dello sciagurato acquisto di Antonveneta da parte di Siena era governatore di Bankitalia e non batté ciglio malgrado l'operazione fosse orchestrata dai vertici del Monte senza nemmeno una due diligence dell'istituto rilevato dal Santander”. È quanto si legge in una nota dei membri pentastellati della Commissione d’inchiesta parlamentare sulle banche, che questa settimana ha iniziato a occuparsi proprio di Montepaschi. Nella nota i parlamentari M5S aggiungono però anche di non essere disposti ad accettare “alcuna manovra dilatoria e puntiamo ad arrivare allo scandalo della risoluzione delle quattro banche e alla convocazione dell'ex a.d. di Unicredit, Federico Ghizzoni, per avere notizie precise sulle presunte pressioni governative allo scopo di salvare in particolare Etruria”.

I pentastellati toccano quindi due punti piuttosto forti e dibattuti: quello del coinvolgimento di Mario Draghi nei lavori d’inchiesta della Commissione e quello della testimonianza di Ghizzoni, collegata alle presunte pressioni che su di lui avrebbe esercitato Maria Elena Boschi, allora ministro, per far sì che Unicredit acquistasse Banca Etruria, operazione mai realizzatasi. I membri M5S della commissione criticano infine l’atteggiamento del Presidente Pier Ferdinando Casini, che starebbe “abusando del proprio potere discrezionale di filtro sulle domande dei commissari”. L’ex Presidente della Camera non avrebbe infatti consentito loro di porre una domanda fondamentale ai procuratori Baggio e Civardi.

