BANCA CARIGE/ Azioni ancora sospese in Borsa. Smentito “l’ultimatum” di Padoan

Anche oggi le azioni di Banca Carige sono sospese dalle contrattazioni di Borsa. Si lavora all'aumento di capitale. Intanto il Mef smentisce delle dichiarazioni attribuite a Padoan

17 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Lapresse

CARIGE, AZIONI ANCORA SOSPESE IN BORSA

Anche oggi le azioni di Banca Carige sono sospese dalle contrattazioni di Borsa. La Consob ha stabilito che il provvedimento resterà in vigore fino a quando, “anche in esito alle eventuali iniziative delle competenti autorità per la vigilanza prudenziale, non sarà ripristinato un corretto quadro informativo sui titoli”. Intanto dal ministero dell’Economia e delle Finanze è arrivata una smentita circa le affermazioni che La Stampa attribuisce a Pier Carlo Padoan. Il ministro, secondo il quotidiano torinese, avrebbe infatti dato una sorta di “ultimatum” fino a domenica ai vertici di Carige per risolvere la situazione, perché l’Italia non può permettersi la risoluzione della banca.

Si continua quindi a lavorare per cercare di costituire il consorzio di garanzia in grado di far partire l’aumento di capitale da 560 milioni di euro che è stato concordato con la Banca centrale europea, la quale non sembra disposta a concedere delle particolari proroghe. Si cerca insomma di evitare un epilogo simile a quello di Mps: meno di un anno fa, infatti, fallì l’aumento di capitale, l’Eurotower non fece sconti e lo Stato dovette intervenire per evitare il crac della banca toscana. Vedremo cosa capiterà invece con quella ligure.

© Riproduzione Riservata.