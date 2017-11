BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: a Piazza Affari occhi puntati sulle banche (17 novembre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi affronta una giornata con pochi dati macroeconomici. Occhi puntati sui bancari. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

17 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

PIAZZA AFFARI, OCCHI PUNTATI SULLE BANCHE

Giornata piuttosto scarna dal punto di vista macroeconomico quella di oggi, soprattutto per quanto concerne l'area Euro. Da segnalare, comunque, in mattinata un discorso di Mario Draghi. In seguito è previsto anche l'intervento del presidente della banca centrale tedesca che probabilmente ribadirà la propria contrarietà a un periodo lungo di bassi tassi di interesse e a un eccessivo prolungamento delle politiche monetarie. Alle 14:30, dagli Stati Uniti, i permessi di costruzione rilasciati nel mese di ottobre. Sempre alla stessa ora anche il numero dei nuovi cantieri residenziali nel mese di ottobre: il dato previsto è di un incremento del 5%. Ieri Piazza Affari è riuscita a chiudere con un +0,22% a quota 22.206 punti.

Particolarmente male, ancora una volta, i titoli bancari. Banca Popolare di Sondrio ha fatto segnare un ribasso del 4,25%. Molto male anche Banco Bpm che ha lasciato sul terreno quasi tre punti percentuali. Male anche Bper che ha ceduto il 2,75% e Ubi Banca che ha perso il 2,5%. Meglio Unicredit che ha chiuso con un calo frazionale dello 0,24% e Intesa Sanpaolo che ha guadagnato lo 0,07%. Ancora a picco, invece, Creval che ha segnato un ribasso del 19%. Salvatore Ferragamo è riuscita invece a far segnare un rimbalzo con un +2,2%, mentre Buzzi Unicem è salita del 3,18%. Sessione di recupero anche per Telecom Italia che è riuscita ad apprezzarsi dell'1,17%. Ottima performance anche per Mediaset che è salita del 2,16%. Di nuovo in altalena anche Leonardo Finmeccanica che dopo il rimbalzo tecnico, è tornata a cedere il 3,5%. Buona sessione anche per Fiat che è salita dell’1,78%. Lo Spread fra Btp e Bund ha subito un lieve rialzo a 146 punti base. In rialzo anche il rendimento del Btp decennale che si è attestato all'1,83%.

