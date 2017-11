MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, le richieste dei consumatori in commissione banche (oggi, 17 novembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa cerca un rimbalzo. Le richieste delle associazioni dei consumatori in Commissione banche. Ultime notizie live di oggi 17 novembre 2017

17 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LE RICHIESTE DEI CONSUMATORI IN COMMISSIONE BANCHE

La Commissione d’inchiesta parlamentare sulle banche ha cominciato a occuparsi di Monte dei Paschi e, come ricorda Il Sole 24 Ore, in audizione sono intervenute anche le associazioni dei consumatori Adusbef, Adiconsum, Altroconsumo e Associazione Codici. Elio Lannutti, Presidente di Adusbef, ha evidenziato come sarebbe importante che venisse resa pubblica la lista dei debitori di Monte dei Paschi. Inoltre, ha evidenziato come i problemi della banca siano iniziati con l’acquisizione di AntonVeneta, che ancora non si capisce bene perché sia stata autorizzata. Di certo, ha spiegato, tutti ora ne pagano il prezzo, compresi i contribuenti. Silvia Castronovi, responsabile delle relazioni istituzionali di Altroconsumo, ha auspicato che la commissione possa riuscire a “vederci chiaro anche perché dietro a questa vicenda ci sono le attività di speculatori gravi che poi si sono ripercosse sulle spalle dei piccoli risparmiatori con gravi conseguenze, fino al suicidio di alcuni”.

Adiconsum ha invece cercato di far capire quanto sarebbe conveniente per la banca toscana riuscire a gestire “in house” gli Npl, perché ciò consentirebbe di creare valore non solo per se stessa, ma anche per il territorio. Per Carlo Piarulli, Segretario generale dell’associazione dei consumatori, la cessione dei crediti deteriorati “sta determinando nocumento alla banca ma anche e soprattutto ha un impatto sul territorio per imprese e famiglie che hanno acceso mutui con la banca stessa”. Infine Luigi Gabriele, Responsabile relazioni istituzionali di Codici, ha chiesto che vengano acquisiti i documenti che la banca mostrava durante il tavolo permanente di confronto con le associazioni dei consumatori.

