MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, la critica al Sindaco Valentini (oggi, 18 novembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps, le parole di Andrea Corsi sulla lettera di Bruno Valentini a Pier Ferdinando Casini. Ultime notizie live di oggi 18 novembre 2017

18 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LA CRITICA AL SINDACO DI SIENA

Come già abbiamo avuto modo di raccontarvi, Bruno Valentini ha scritto una lettera aperta a Pier Ferdinando Casini, Presidente della Commissione d’inchiesta parlamentare sulle banche che ha affrontato in questi giorni proprio la vicenda Mps. Andrea Corsi, Consigliere comunale de L’Alternativa, critica la scelta del primo cittadino di Siena. “Come fa Valentini, allora Sindaco di Monteriggioni e dirigente del Pd, ad affermare che ‘la comunità senese non può e non intende chiamarsi fuori’, riferendosi soprattutto alla classe dirigente di maggioranza, ‘dalla responsabilità morale delle scelte compiute’? Come è possibile che ciò avvenga se siamo ancora guidati dal Partito democratico? Come fa, il Sindaco, ad invocare giustizia contro gli ‘intoccabili’, quando sa bene che la Commissione, ora che siamo a fine legislatura, non porterà a nulla di nuovo?”, sono le parole di Corsi riportate da radiosienatv.it.

Il consigliere comunale aggiunge anche che dal suo punto di vista con quella lettera aperta Valentini “sta tentando il solito giochino: cercare, goffamente, di rifarsi la verginità, prendendo in giro i cittadini e nascondendosi dietro un paravento”, quando in realtà "il declino che sta vivendo la nostra città ha un unico colpevole: la centralità di quel ‘Sistema Siena’ che ha provocato una continua confusione ed una sovrapposizione fra partiti (o meglio: ‘Partito’) e istituzioni. Corsi ritiene che Siena debba “finalmente voltare pagina e mandare in pensione i vertici di quella Sinistra che hanno contribuito alla rovina della nostra città ed in particolare quelli del Pd, ovvero il Partito che, tramite i suoi uomini, guidava Banca e Fondazione all’epoca delle scelte scellerate che hanno dilapidato un patrimonio enorme che apparteneva ai senesi”.

