MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, prosegue il roadshow sui Pir con Axa (oggi, 19 novembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps, prosegue il roadshow con Axa sui Piani individuali di risparmio, che ha fatto tappa a Milano. Ultime notizie live di oggi 19 novembre 2017

19 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

PROSEGUE IL ROADSHOW SUI PIR CON AXA

Mps è finalmente tornata a salire in Borsa, con in rialzo superiore al 6% di venerdì. Intanto Axa e Montepaschi proseguono il loro roadshow sui Piani individuali di risparmio che ha fatto tappa anche a Milano. Presente Arturo Martinelli, direttore commerciale Private dell'area territoriale Nord Ovest di Monte dei Paschi, che con Askanews ha sottolineato l'importanza di questo evento: “Mi piace anche poter dire che è un momento di comunicazione tra le persone, che fa in modo che le nostre persone si possano ben confrontare con la nostra clientela, riuscendo a dare motivazioni, soluzioni e un servizio che ci contraddistingue in termini di qualità e di eccellenza”. Al centro dell’incontro i Pir, che continuano a riscuotere un discreto interesse tra gli investitori, destinato probabilmente a crescere.

Francesco Barini, Head of Marketing and Distribution di Axa Monte dei Paschi Financial, ha evidenziato le tre caratteristiche principali della polizza Pir Unit Multifondo Italia: “Il primo elemento è che si tratta di una soluzione Pir compliant, quindi aiuta l'economia italiana e le piccole e medie imprese e lo fa erogando dei vantaggi fiscali evidenti ai clienti che decidono di rimanere investiti per almeno cinque anni. Il secondo punto è che come Aca abbiamo sviluppato una soluzione multifondo e quindi in grado di essere personalizzabile e di potersi adattare ai più disparati profili di rischio della clientela. Il terzo punto è che per fare tutto ciò avevamo bisogno di una rete commerciale di grande valore aggiunto, e questa è proprio la rete del Monte dei Paschi di Siena, con cui noi collaboriamo da più di dieci anni”. Paolo Panariello, responsabile dell'Ufficio Advisory and Capital Markets di Mps Capital Services, ha evidenziato come “anche per il mondo corporate il fenomeno Pir assume sicuramente una valenza strategica”.

© Riproduzione Riservata.