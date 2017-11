BITCOIN/ La moneta digitale non si ferma più: sfonda 120 miliardi di capitalizzazione, “non è una bolla”

Bitcoin, la moneta digitale non si ferma più e supera quota 7mila dollari, con capitalizzazione a 120 miliardi. Il futuro, la bocciatura della Bce e la possibile "bolla"

02 novembre 2017 Niccolò Magnani

Non si ferma più il bitcoin: una delle misteriose e più incredibili innovazioni del mercato mondiale sta correndo forte ancora in questo 2017, come spiegano le ultime novità rilanciate a livello di Borsa. Ha superato ieri per la prima volta quota 7mila dollari per la corsa al rialzo, toccando il massimo storico di 7.355 dollari; questo significa che bitcoin - la moneta elettronica nata nel 2009 che non fa uso di ente centrale e che sfrutta la crittografia per gestire gli aspetti funzionali, come la generazione di nuova moneta e l'attribuzione della proprietà dei bitcoin - nonostante le fortissime oscillazioni è sempre comunque in rialzo costante da mesi, guadagnano il più 650% nel solo 2017. Per far capire di che si sta trattando, Repubblica mette a confronto la crescita della moneta digitale con quella ad esempio di S&P, che sale al 15%, o lo stesso Dow Jones, che guadagna poco meno del 19% nel 2017. Un rally pazzesco che getta nuovi dubbi e quesiti sull’effettiva funzione di bitcoin e sul futuro prossimo: «capitalizzazione di mercato totale a circa 120 miliardi di dollari, ovvero più di quella di blue chip come American Express (circa 83 miliardi di dollari) e Goldman Sachs (circa 95 miliardi)», spiega Repubblica Finanza, citando anche i dati di coinmarketcap.com che illustrano come la moneta elettronica catalizza attrazioni da tutto il mercato complessivo, arrivando addirittura al valore di 192miliardi di dollari.

IL GIUDIZIO DI MR EUKLID

La domanda sorge spontanea, ma questo bitcoin è una bolla destinata prima o poi ad esplodere o offre delle effettive garanzie? Lo ha chiesto il Sole 24 ore ad un esperto del settore, Antonio Simeone algotrader e fondatore di Euklid, intervenuto di recente su Econopoly proprio sul “caso” Bitcoin. «È sempre difficile spiegare l'andamento del prezzo perché la psicologia dei trader bitcoin cambia rapidamente e spesso non è legata alle notizie. Ma è pur vero che con l'ingresso degli hedge fund e degli istituzionali nei future, che Chicago quoterà entro il 2017, il valore potrebbe subire un’ulteriore impennata», spiega l’esperto ai colleghi del Sole. È di qualche giorno fa il commento specifico del presidente della Bce Mario Draghi proprio a proposito delle criptovalute, «la tecnologia non è ancora matura per essere presa in considerazione da noi», di fatto squalificando per ora l’utilizzo di bitcoin. Secondo Simeone però il destino prossimo della valuta elettronica può essere decisamente diverso da quanto stimato da Draghi e dal mercato mondiale: «il bitcoin avrà sempre una duplice funzione. E non sono d'accordo con chi lo vede come la sola moneta del futuro così come non riflette il mio pensiero chi lo vede come alleato della finanza tradizionale». Insomma, non sarà e non è una bolla, ma neanche la “speranza” per la finanza mondiale. «Il bitcoin è un nuovo mondo. Una nuova realtà che si sta affacciando dinanzi ai nostri occhi. Brilla con la sua tecnologia e illumina il vecchio mondo finanziario», conclude Simeone.

