BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari aspetta i dati Usa (2 novembre 2017)

02 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana news, Lapresse

PIAZZA AFFARI ASPETTA I DATI USA

Giornata macroeconomica molto interessante quella odierna. Si inizia alle 10:00 con l'indice Pmi manifatturiero dell'Eurozona per il mese di ottobre. Le attese sono per un dato pari a 58,6 punti, invariato rispetto al mese precedente. Alle 13:00, l'appuntamento più importante: la riunione della Bank Of England. La seduta prevede una stima sull'inflazione del prossimo triennio e la decisione sui tassi di interesse. Si stima che questi verranno alzati di mezzo punto allo 0,5%. Infine, alle 13:30 il dato sulle richieste iniziali di disoccupazione negli Usa. Ieri Piazza Affari ha fatto segnare un rialzo dello 0,87%, chiudendo così a quota 22.991 punti e avendo passato per una parte della sessione anche la barriera psicologica dei 23 mila punti. Ancora meglio, in Europa, ha fatto il Dax che ha messo a segno una performance positiva di quasi due punti percentuali.

A fare molto bene in questa sessione è stata Saipem che ha messo a segno un rialzo importante di oltre cinque punti percentuali, grazie a dei dati del terzo trimestre superiori alle attese. Ottima seduta anche per Cnh Industrial che ha fatto segnare un balzo del 2,55% con Equita Sim che ha alzato il target price a 13,8 euro per azione. Il rialzo del prezzo obiettivo è dovuto anche a dei conti del terzo trimestre superiori alle attese. Buona giornata anche per Fca che è riuscita a chiudere sopra la resistenza dei 15 euro per azione con un balzo del +2,09% nonostante la società abbia comunicato un calo delle vendite del 13% negli Stati Uniti. In leggero rialzo anche Telecom Italia che ha fatto segnare un +0,87% con gli analisti che rimangono positivi sul titolo in vista della prossima trimestrale. Non bene, invece, i titoli bancari con Intesa Sanpaolo che ha ceduto lo 0,28%, Bper che ha perso lo 0,29% e Mps che ha lasciato sul terreno lo 0,85%. Ha chiuso, invece, in positivo Mediobanca che è cresciuta dell'1,38%, Ubi Banca che ha guadagnato l'1,08% e Unicredit che ha chiuso con un frazionale rialzo dello 0,18%. Ottima giornata anche per Pirelli che ha messo a segno un balzo del 4%. Lo spread fra Btp e Bund è rimasto sui minimi di periodo a 143 punti base. Stabile anche il rendimento del Btp decennale pari all'1,8%.

