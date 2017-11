MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, la preoccupazione per il patrimonio artistico (oggi, 2 novembre)

02 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LA PREOCCUPAZIONE PER IL PATRIMONIO ARTISTICO

In questi giorni, oltre che del ritorno in Borsa di Monte dei Paschi, si continua a parlare del patrimonio artistico della banca toscana. Il Circolo Sena Civitas ha diffuso una nota per cercare di spiegare perché, nonostante le rassicurazioni arrivate, il rischio che si arrivi alla vendita di questi importanti beni esiste. Viene infatti ricordato che il patrimonio artistico sia soggetto ope legis alla tutela del ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo. “Tutto questo però non impedisce che tale patrimonio possa essere alienato seppure mediante preventiva autorizzazione del Mibact e, concedeteci un grido di allarme, si affaccia il dubbio che le forze politiche attuali intendano ignorare se non proprio opporsi a che ciò avvenga”, si legge nella nota, che evidenzia pure che l’alienazione di beni e collezioni appartenenti a soggetti pubblici “è rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi”.

Il Comitato ricorda anche per le opere acquistate dopo il 1995 (cioè dopo la privatizzazione) e quelle per cui non esiste uno specifico decreto di notifica non ci sarebbe bisogno nemmeno di rispettare tali norme. Dunque “appare urgente che la Soprintendenza di Siena chiarisca se, quante e quali opere della Banca siano ad oggi espressamente dichiarate (con Decreto) di interesse storico-artistico particolarmente importante”, è la richiesta del Comitato, che vorrebbe anche che fosse avviata d’urgenza la procedura per il vincolo di collezione ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera e), dichiarandone la pertinenzialità alla Banca Mps di Siena”.

