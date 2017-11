BONIFICO ISTANTANEO/ Da domani 21 novembre soldi disponibili in 10 secondi e 24 ore al giorno

Bonifico istantaneo: cos'è, come funziona il servizio che da domani 21 novembre 2017 permetterà invio e ricezioni di soldi disponibili in soli 10 secondi e per 24 ore al giorno

20 novembre 2017 Niccolò Magnani

Bonifico istantaneo da domani (LaPresse)

Da domani 21 novembre 2017 grande rivoluzione nel settore banche e instant payment: con il bonifico istantaneo sarà possibile inviare soldi con disponibilità in soli 10 secondi: in tutta l’Eurozona, e quindi Italia compresa, la novità del pagamento immediato arriva a cascata per tutti i singoli cittadini privati che da domani effettueranno un bonifico verso altri privati o aziende. Iò nuovo metodo di pagamento ultraveloce avverrà in pochissimi e semplici passaggi: la somma sarà prelevata dal conto di addebito e disponibile su quello del beneficiario in un tempo da record, solo 10 secondi, con bonifici di questo tipo che potranno essere eseguiti 24 ore al giorno 365 giorni l’anno, dunque sempre. Come riporta Teleborsa, «la somma massima che si potrà trasferire sarà 15 mila euro, mentre per quanto riguarda i costi, potrà essere applicata una tariffa differenziata decisa dall'istituto di credito». Attenzione però alle sorprese che arrivano con la nuova regolamentazione nell’Eurozona: il bonifico istantaneo non sarà revocabile e soprattutto si dovrà pagare una piccola commissione non solo come di consueto all’invio del denaro, ma anche quando si riceve.

ECCO LE BANCHE CHE OFFRIRANNO PER PRIMI L’INSTANT PAYMENT

I nuovi bonifici istantanei, per decisione dell’Eurozona, potranno essere scambiati e inviati all’interno di tutti i 34 Paesi dell’Europa, ovvero l’area SEPA (Single Euro Payments Area). Il progetto è fortemente caldeggiato dalla Bce e supportato dai maggiori istituti bancari e finanziari d’Europa: in Italia, a caldeggiarlo sono stati Intesa San Paolo, Unicredita e Banca Sella. Ebbene, come riporta ancora Teleborsa, sono 18 le prime società che offriranno per prime il servizio del bonifico istantaneo (ma cresceranno nei prossimi mesi quasi certamente a 50 istituti di credito): Intesa San Paolo e Unicredit, ma verrà compresa la controllata in Germania Unicredit Bank AG, meglio nota come Hypovereinsbank, oltre al gruppo Banca Sella. Attenzione al passaggio delle commissioni, come vedevamo qui sopra: la commissione infatti del nuovo bonifico sarà leggermente più alta di un normale bonifico, ma sarà comunque più bassa di un invio urgente: «nessun costo aggiuntivo invece per i beneficiari. Occorrerà però fare attenzione nell’eseguire la transazione: a differenza di quanto avviene normalmente, anche in ragione della rapidità del trasferimento, non sarà possibile revocare l’ordine e la somma accreditata al ricevente sarà immediatamente utilizzabile», sottolinea Qui Finanza.

