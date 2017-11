BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari comincia una nuova settimana (20 novembre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi comincia una nuova settimana, sperando di recuperare il terreno perso negli ultimi giorni. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

20 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Lapresse

PIAZZA AFFARI COMINCIA UNA NUOVA SETTIMANA

Giornata macroeconomica con pochi dati macroeconomici di rilievo quella odierna. Da segnalare alle 8:00 l’indice tedesco dei prezzi di produzione per il mese di ottobre. Le attese sono per un incremento dello 0,3%, dato in linea con le rilevazioni precedenti. Alle 15:00, invece, è prevista un’asta di titoli di Stato francesi con scadenza a tre, sei e dodici mesi. Alle 15:00 è, invece, previsto un discorso del presidente della Bce, Mario Draghi, che sarà come sempre molto seguito. Venerdì Piazza Affari ha chiuso in rosso. Il Ftse Mib aveva iniziato positivamente la giornata prima di invertire immediatamente il trend e virare in negativo, arrivando a flettere più di un punto percentuale. Nel finale, tuttavia, sono ritornati degli acquisti che hanno permesso un risultato passivo meno importante con una chiusura a -0,51%, poco sopra i 22 mila punti.

Intesa Sanpaolo ha ceduto l'1,07%, Unicredit ha perso lo 0,6% mentre Banco Bpm ha guadagnato oltre l'1%. In negativo anche gli energetici con Enel che ha perso quasi il 2%. Lo Spread fra Btp e Bund si è attestato in lieve rialzo a quota 147 punti base. Il rendimento del Btp italiano è stato pari all'1,83%, anche questo in lieve rialzo rispetto alla seduta precedente.

