MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, il dubbio sulla riconferma di Falciai (oggi, 20 novembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps, inizia una nuova settimana in Borsa. In dubbio la riconferma di Falciai alla presidenza. Ultime notizie live di oggi 20 novembre 2017

20 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi di Siena , Lapresse

IL DUBBIO SULLA RICONFERMA DI FALCIAI

Monte dei Paschi di Siena si prepara ad affrontare una nuova settimana in Borsa piuttosto particolare. Venerdì c’è stato un importante rimbalzo del titolo a Piazza Affari, dopo una serie continua di ribassi. Lo sventato pericolo su Carige potrebbe poi riportare un po’ di acquisti sul settore bancario. Oggi avrà inoltre termine l’offerta di scambio proposta dal Tesoro agli azionisti che hanno avuto i titoli della banca in cambio dei bond subordinati Upper Tier 2 scadenza 2018: sarà interessante vedere se tutti hanno preferito bond senior ad azioni di Montepaschi. Repubblica ricorda poi che mercoledì scade il termine per presentare le liste per il rinnovo del cda di Rocca Salimbeni. E a quanto pare non c’è certezza che Alessandro Falciai venga riconfermato come Presidente. Non sembra in discussione la conferma di Marco Morelli alla carica di amministratore delegato, ma la poltrona di Presidente potrebbe rappresentare un segnale di discontinuità rispetto al passato.

Il quotidiano romano segnala che Generali, secondo azionista della banca, avrebbe segnalato un proprio nome al Tesoro, ma l’ipotesi non sarebbe stata considerata. Non resta che aspettare mercoledì, giorno in cui tra l’altro in Commissione d’inchiesta parlamentare sulle banche verrà sentito Carmelo Barbagallo, responsabile della vigilanza della Banca d’Italia, proprio a proposito di Montepaschi. Giovedì, invece, toccherà agli attuali vertici, con l’audizione di Marco Morelli e Alessandro Falciai. Sicuramente quel giorno si saprà se l’attuale Presidente potrà esserlo ancora dopo l’assemblea dei soci di dicembre.

© Riproduzione Riservata.