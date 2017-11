BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: a Piazza Affari occhi puntati sulle banche (21 novembre 2017)

Borsa italiana news. A Piazza Affari oggi occhi puntati sulle banche, per vedere se il peggio è alle spalle. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

21 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana news, Lapresse

A PIAZZA AFFARI OCCHI PUNTATI SULLE BANCHE

Giornata con pochi spunti macroeconomici quella di oggi. In mattinata alle 10:30 è atteso il report sull'inflazione che dovrebbe essere vicina al 2% nel Regno Unito. Alle 10:50 un'asta di Bonos spagnoli con scadenza a tre mesi e con un rendimento negativo dello 0,4%. Alle 16:00 la vendita di abitazioni esistenti nel mese di ottobre negli Stati Uniti: gli analisti stimano un aumento dello 0,7% m/m in linea con la precedente rilevazione. Alle 17:30, infine, un'asta di buoni del Tesoro americani con scadenza a quattro settimane per un tasso stimato intorno all'1%. Ieri Piazza Affari ha fatto segnare un +0,44% a quota 22.189 punti. La seduta è stata abbastanza tranquilla con l'indice che ha oscillato sempre intorno alla parità per poi chiudere al rialzo.

Bene Mediaset che ha messo a segno un progresso +4,21% dopo che alcuni rumors hanno parlato di un possibile accordo con Vivendi sulla questione Premium prima della seconda metà di dicembre. Molto bene in questa seduta i titoli bancari: Creval ha messo a segno un importante rimbalzo dopo aver ceduto quasi l'80% in poche sedute: il titolo ha guadagnato il 47%, a quota 1,2 euro per azione. Molto bene anche Mps che ha messo a segno un rialzo superiore al 15%. Ottima seduta anche per Banco Bpm che ha guadagnato il 2,69% e per Bper che è salita dell'1,65%. Da segnalare anche il calo marcato di Mediobanca che è scesa addirittura del 3,65% oltre a Tenaris che ha ceduto lo 0,25%. Entrambi i titoli hanno però staccato durante la seduta il dividendo. Lo spread fra Btp e Bund è sceso a quota 144 punti base. In calo anche il rendimento del Btp decennale che si è attestato all'1,8%.

