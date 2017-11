MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, in Borsa punta a un nuovo rialzo. Le indagini della Gdf (oggi, 21 novembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps, in Borsa cerca un altro rialzo dopo quello di ieri, che ha riportatil titolo sopra i 4 euro. Ultime notizie live di oggi 21 novembre 2017

21 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LE INDAGINI DELLA GDF

Monte dei Paschi oggi in Borsa è chiamata a cercare un altro rialzo importante dopo quello di ieri, superiore al 15%. Intanto la Commissione d’inchiesta parlamentare sulle banche si appresta a tornare ad affrontare il tema Montepaschi. La scorsa settimana è stato ascoltato anche Pietro Bianchi, colonnello della Guardia di finanza che è stato responsabile del Nucleo di Polizia Valutaria nell’indagine sulla banca toscana. Formiche.net riporta dei passaggi significativi del suo intervento, nel quale ha spiegato che è stato il Procuratore di Siena, alla fine del 2011, a chiedere l’intervento del Nucleo perché c’erano dei dubbi sullo stato di salute della banca e della Fondazione. “Era un momento in cui il debito pubblico era in forte salita, lo spread sui ‘credit default swap’ era salito al 12%, e Monte dei Paschi aveva perso il 63% del valore del titolo nell’anno, il 2011, e il 55% negli ultimi 6 mesi. Per converso i credit default swap erano saliti di oltre il 105%, evidentemente segnalando una rischiosità maggiore”, ha detto.

Bianchi ha raccontato che le indagini svolte avevano fatto emergere che anche Bnp Paribas aveva presentato un’offerta per AntonVeneta, mettendo però sul piatto 7 miliardi di euro. Tra l’altro Rothschild lo aveva riferito a Giuseppe Mussari, allora Presidente di Monte dei Paschi. La banca toscana acquisì Antonveneta, poi, senza svolgere alcuna due diligence e nemmeno una perizia sul prezzo. Dalle parole di Bianchi si evince anche che riguardo le decisioni strategiche sull’operazione AntonVeneta, è emersa “un’assoluta predominanza della banca sulla fondazione”.

