FINANZA & MERCATI/ Il maxi-dividendo e i sospetti su Iol

Italia on line, che ha acquisito la vecchia e storica Seat, ha approvato un maxi dividendo mentre metteva in cassa integrazione 600 lavoratori. SERGIO LUCIANO

22 novembre 2017 Sergio Luciano

Nel mondo dei media la Seat era un mito: duemila agenti in tutta Italia a vendere i preziosi quadratini pubblicitari sulle Pagine Gialle, fino al Duemila unico vero veicolo di penetrazione del mercato per le piccole e medie aziende italiane. Anni luce sono passati da allora. La "disruption" digitale ha ridimensionato Seat, passata anch'essa a una prevalente attività on-line, e una serie di vicissitudini societarie tutte volte a spolpare la preziosa "cash-cow" (mucca da cassa!) l'ha portata nelle braccia di Italia-on-line, azienda web che costituisce oggi nel nostro Paese l'unico avamposto di Naguib Sawiris, il magnate egiziano delle telecomunicazioni che, dopo aver rilevato Wind a debito dall'Enel, l'ha rivenduto guadagnandoci ai russi di Vimpelcom e ha ridimensionato le proprie ambizioni nel Bel Paese, salvo una famigerata offerta d'acquisto per Telecom Italia, nel 2015, che il consiglio del colosso telefonico ex-pubblico non prese neanche in considerazione, per quanto impresentabile era.

Ebbene, nella scorsa primavera, Iol, dopo aver acquisito Seat, contemporaneamente decise di pagare ai propri soci (cioè per l'89% a Sawiris) un maxidividendo di 80 miliardi, tutto attinto alla cassa della stessa Seat; e contemporaneamente di mettere in cassa integrazione 600 lavoratori, incredibilmente ottenendo l'ok del ministero. Ma c'è di più. Alla fine dello scorso aprile, l'assemblea aveva approvato il dividendo straordinario pur essendo stata convocata su un ordine del giorno che non lo prevedeva. Poi, il diktat del socio di controllo e - imperturbabili - sindaci e consiglieri hanno abbozzato.

Già nel 2004 alla "vecchia" Seat era successa una cosa analoga: aveva dovuto distribuire 3,5 miliardi di maxidividendo per ristorare i fondi che l'avevano acquisita, finendo in dissesto: e su questa disastrosa operazione, 14 amministratori sono stati poi interdetti. Oggi, Iol non s'è indebitata per autopagarsi il dividendo, meno male: ma indebita lo Stato, con la Cassa integrazione. E forse non a caso i sindaci, nella relazione al bilancio 2016, avevano elogiato la scelta del cda di non distribuire dividendo. Salvo poi voltare gabbana e approvare la maxierogazione, come se niente fosse, e restando al loro posto!

Tutto bene, dunque? L'Italia è il Paese dei furbi, e dunque... Invece no. Dalla primavera a oggi il valore di Borsa di Iol, che "contiene" Seat, è sceso da 3,60 a circa 3. E a nulla sono valsi i dati al 30 settembre, sbandierati dall'amministratore delegato Antonio Converti come molto soddisfacenti, grazie però non a una vera ripresa ma solo a un "rallentamento" del calo dei ricavi, scesi dell'8,8% su base annua... Certo, l'ebitda (il margine industriale) è un po' cresciuto, grazie soprattutto al taglio degli organici (gli esborsi relativi al pagamento di oneri non ricorrenti e di ristrutturazione sono stati di 16,9 milioni). Ma il business, quello con la "b" maiuscola, segna il passo.

Niente di inquietante, su questo fronte: tutti i grandi player dell'on-line soffrono, se non si chiamano Google o Facebook. La peculiare delicatezza del caso Iol risiede nel fatto che sulla gestione della "vecchia" Italia on line, ante fusione con Seat, sta indagando la Guardia di Finanza per fare luce su una serie di accuse circa presunte irregolarità gravi nella contabilizzazione dei ricavi per diversi milioni, tali anche da modificare il prezzo di concarnbio tra le due aziende. Sul dossier lavora anche la Consob, sulla base di un audit interno che elenca una serie di irregolarità operative - negate dai vertici aziendali ma ancora in fase di verifica - che s'incardinano tutte sulle modalità di gestione del core-business, la raccolta pubblicitaria, tra tempistiche della contabilizzazione, mancata erogazione eccetera.

Tutte calunnie? Fino a prova contraria, sì: ma le indagini proseguono. Alcuni manager, via via espulsi dall'azienda, avevano segnalato queste presunte irregolarità al consiglio di amministrazione e all'organismo di vigilanza interno, rilasciando dichiarazioni scritte particolareggiate che coinvolgevano le alte sfere aziendali. E più recentemente anche il direttore finanziario di Seat ha lasciato l'azienda con modalità brusche.

